Cât a putut să coste un bilet la peluză pentru un meci din SuperLiga: „Zici că a stabilit Bolojan prețurile”

Confruntarea din SuperLiga, din etapa cu numărul 27, a fost una în care prețul unui bilet la peluză a strânit discuții, mai ales că puțini spectatori au fost prezenți.
Mihai Alecu
15.02.2026 | 00:11
Cât a costat un bilet la Metaloglobus - Oțelul
Numărul de spectatori din SuperLiga din ultimii ani a crescut simțitor, însă cu toate acestea mai sunt meciuri în care stadioanele sunt pustii, cu doar zeci de oameni care aleg să fie în tribune.

Cât a costat un bilet în peluză la meciul dintre Metaloglobus și Oțelul Galați

Confruntarea din SuperLiga, din runda cu numărul 27, dintre Metaloglobus și Oțelul, a fost urmărită din tribune de puțin peste 150 de oameni, incluzând aici și suporterii formației oaspete. Formația bucureșteană, aflată la primul sezon în primul eșalon, nu are o bază mare de fani și asta se vede în asistențe.

Totuși, în mediul online s-a ridicat problema prețurilor pe care Metaloglobus le practică. Pentru duelul cu Oțelul Galați, un tichet în peluză pentru oaspeți a costat 40 de lei. Mulți microbiști români au comparat cât costă să vezi partide din Anglia sau Spania, iar concluzia a fost că nu dai o sumă cu mult mai mare, dar spectacolul asigurat este cu totul diferit, de o calitate mult superioară. „Zici că a stabilit Bolojan prețurile”, s-a amuzat jurnalistul Silviu Tudor Samuilă într-o postare pe Facebook.

  • 11.126 de oameni a avut Metaloglobus la toate meciurile de acasă din acest sezon.
Bilet Metaloglobus
Cât a costat un bilet în peluza oaspete la Metaloglobus – Oțelul. FOTO: Facebook @ Silviu Tudor Samuilă

Cum arată media de spectatori a meciurilor de acasă în SuperLiga

Formațiile din fruntea clasamentului din SuperLigă conduc și la nivel de suporteri aduși pe stadion la meciurile de pe teren propriu. Universitatea Craiova a avut 171.745 la duelurile de acasă, în timp ce locul 2 e ocupat de Dinamo, cu 149.697 suporteri pe teren propriu.

Podiumul e completat de Rapid, care a adus pe Giulești și Arena Națională nu mai puțin de 138.853 de spectatori, în timp ce FCSB, campioana de anul trecut, a depășit și ea borna de 100.000 de oameni, având 128.862 de fani.

Oțelul a reușit să se impună în duelul cu Metaloglobus

Duelul dintre Metaloglobus și Oțelul s-a terminat cu victoria oaspeților, 1-0, după un gol venit în prima parte, din penalty, al lui Conrado. Astfel, trupa condusă de Laszlo Balint s-a apropiat de locurile de play-off și încă speră să se claseze între primele 6 la finalul sezonului regulat.

În acest moment formația gălățeană are 40 de puncte și doar 2 lungimi distanță până la FC Botoșani, echipă care însă are un meci mai puțin jucat față de oțelari. În runda viitoare, cei de la Oțelul primesc vizita lui UTA, confruntare ce va avea loc vineri, de la ora 17:00.

