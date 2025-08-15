Cât a recuperat ANAF după falimentul Blue Air. Ministerul Finanțelor a ajuns să plătească ratele la împrumutul de 62 de milioane de euro

Statul român a început valorificarea bunurilor aparținând companiei falimentare Blue Air, pentru recuperarea împrumutului de 62,13 milioane euro acordat în timpul pandemiei. ANAF a vândut deja un teren intravilan în Băneasa și nu exclude posibilitatea de a încerca tragerea la răspundere a administratorilor companiei.

Cât valorează terenurile vândute de ANAF din proprietatea Blue Air

La sfârșitul anului trecut, ANAF a finalizat cu succes vânzarea a licitație a unui teren intravilan în suprafață totală de 94.479 mp și a pădurii amplasate pe el. Terenul se află pe Șoseaua București-Ploiești nr 97A, sector 1, în apropierea complexului Stejarii Residential Club, .

Terenul și pădurea se aflau în proprietatea societății Hello Jets SRL, care a preluat bunurile companiei Blue Air Investiții SRL, devenită ulterior North Gate Prime Real Estate SRL, firmă care a fost radiată începând cu data de 28 noiembrie 2023. Cele două proprietăți fuseseră – prin ANAF sector 1 pentru 10,8 milioane lei (10.294.730 de lei – terenul și 507.600 de lei pădurea).

Din consultate de FANATIK rezultă că prețul de pornire a licitației a fost de 11.552.281 de lei (exclusiv TVA) pentru teren și pădure.

Suma de mai sus reprezintă mai puțin de 4% din totalul banilor pe care Blue Air i-a primit de la stat și 7% din cei pentru care Comisia Europeană a dispus recuperarea imediată.

Statul român a împrumutat Blue Air, iar Ministerul Finanțelor a garantat creditul. Cine plătește ratele

Blue Air a primit de la statul român un ajutor în valoare de 300,7 milioane lei (echivalentul a 62,13 milioane euro), ca urmare a unei decizii a Comisiei Europene. Împrumutul a fost împărțit în două, banii fiind transferați de la Eximbank, bancă cu acționariat integral de stat.

28,9 milioane euro, pe o perioadă de 6 ani, pentru compensarea pierderilor economice suferite, ca urmare a pandemiei COVID-19 cauzate direct în perioada martie-iunie 2020

33,84 milioane euro, pe o perioada de 6 luni, ca ajutor de salvare pentru acoperirea parțială a nevoilor urgente de lichiditate a companiei în perioada septembrie 2020 – februarie 2021.

În 2024, Comisia Europeana a dispus recuperarea ajutorului de stat pentru salvare acordat sub forma garanției de stat, în valoare de 163,8 milioane lei (33,84 milioane euro).

Banii provin din Fondul de risc al MF

Potrivit unui al Ministerului Finanțelor la interpelarea deputatului PSD Remus Gabriel Lăpușan, statul român este cel care plătește, pentru moment, ratele pe care Blue Aur le are la Eximbank. Acest lucru se întâmplă pentru că statul a garantat împrumutul, în schimbul unor garanții oferite de Blue Air.

”Ministerul Finanțelor, prin Direcția Generală de Management al Datoriei Publice și Fluxurilor de Trezorerie, în calitate Garant în cadrul împrumutului contractat de compania Blue Air Aviation de la Banca de Export-Import a României EximBank SA, a efectuat în numele companiei, din Fondul de risc gestionat de Ministerul Finanțelor, plata ratelor de capital și a dobânzilor scadente, conform graficului de rambursare a împrumutului”, se arată în documentul citat.

Ce a mai rămas din garanțiile oferite de Blue Air: câteva avioane fără motor și acțiuni fără valoare

Compania contractantă, Blue Air Aviation, a intrat în insolvență din data de 21 martie 2023, iar ANAF s-a înscris la masa credală în vederea recuperării datoriilor pe care firma le are la stat. Ministerul Finanțelor se află în etapa de emitere a unor titluri de creanță, care se vor transforma în titluri executorii la momentul scadenței.

În afară de proprietățile valorificate, Blue Air Aviation a garantat contractul de împrumut în favoarea statului român cu următoarele bunuri:

Ipotecă mobiliară asupra aeronavelor societății Blue Air Aviation

Ipotecă mobiliară rang I asupra acțiunilor deținute de Airline Invest și Rada Mihai Cătălin în capitalul societății Blue Air Aviation (75%)

Ipotecă mobiliară rang I asupra acțiunilor deținute de Rada Teodor Cristian și Rada Mihai Cătălin în capitalul Airline Invest SA (75%)

Ipotecă mobiliară de rang I deținute de Airline Invest SA și Aurora Engineering SRL în capitalul societății Blue Air Technic SRL (100%)

În situația în care garanțiile nu acoperă valoarea împrumutului și a dobânzilor și comisioanelor aferente, se vor aduce în completare alte garanții mobiliare/imobiliare de rang I ale beneficiarului sau ale unor terțe persoane.

a scris că două avioane ale companiei Blue Air urmau să fie scoase la licitație în mai 2025, cu prețuri de pornire de aproape 240.000 de euro fiecare. Compania ar mai deține câteva aeronave care nu sunt capabile să mai zboare și nu mai au motoare.

Companiile Blue Air Aviation, Airline Invest și Blue Air Technic se află în diverse stadii de insolvență sau faliment, în timp Aurora Engineering SRL nu a declarat încasări sau profit din anul 2021.

Ministerul Finanțelor ar putea propune angajarea răspunderii șefilor Blue Air, dar se mai gândește

Potrivit legii, persoanele aflate în la conducerea unei societăți (administrator, director, asociat, acționar, etc) poate ajunge să răspundă cu propriul patrimoniu pentru prejudiciile cauzate unei societăți sa creditorilor acestora.

Această procedură poate fi dispusă în cadrul insolvenței, la cererea lichidatorului, a creditorilor sau în unele cazuri a procurorului. Persoana răspunzătoare poate fi obligată să plătească integral sau parțial pasivul rămas neacoperit, putând fi supusă executării silite personale.

”În ceea ce privește angajarea răspunderii patrimoniale, aceasta urmează să fie analizată în cadrul procedurii de insolvență”, a transmis Ministerul Finanțelor, potrivit documentului citat.