Cât a slăbit Cătălin Zmărăndescu după Survivor România: „Doamne, nu cred!”. Video cu momentul cântarului

Cătălin Zmărăndescu a slăbit foarte mult după ce a participat la emisiunea Survivor. Ajuns acasă, el a decis să se cântărească și nu mică i-a fost surpriza.

Cătălin Zmărăndescu a postat pe rețelele de socializare mai multe imagini cu corpul său înainte și după participarea la .

Înainte de a se cântări, el a decis să facă un test cu hainele, pentru a vedea dacă îi mai vin sau nu.

Concluzia lui a fost simplă: trebuie să meargă la să își cumpere haine pentru că vechea sa garderobă este acum mare, iar pantalonii pe care i-a probat îi cădeau de pe el.

„Vreau să văd dacă am cu ce să mă îmbrac. Aștept să vină și cântarul să vedeem câte kilograme am, având în vedere că am venit cu 114 la Survivor.

Sunt tare curios, vreau să văd dacă mă mai pot îmbrăca cu ceva. O pereche de pantaloni care îmi veneau ficși, sunt curios dacă îmi mai vin acum.

Dacă las pantalonii singuri, cad. Trebuie să merg să îmi cumpăr haine, neapărat. Altfel risc să merg mai mult dezbrăcat decât îmbrăcat. Aștept să văd cât de mult am slăbit. Cred că am dat destul de mult”, spunea Cătălin Zmărăndescu înainte de a se cântări.

Cătălin Zmărăndescu, mai slab cu 25 de kilograme după Survivor

a postat și un clip video în care se cântărește. Acesta are acum 89 de kilograme, iar atunci când a plecat la Survivor avea 114. O scădere simplă ne arată că el a slăbit 25 de kilograme în perioada petrecută în jungla dominicană: „Doamne, nu cred!”, a fost reacția acestuia, după ce s-a cântărit.

„Cântarul nu minte. M-am cântărit abia astăzi după ce două zile am mâncat că spartul. Că așa este după Survivor România”, a scris el în dreptul imaginilor publicate pe Instagram.