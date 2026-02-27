Cât ar costa, de fapt, FCSB. Gigi Becali a făcut evaluarea în direct, iar suma este uriașă: „Atât vreau!”

ADVERTISEMENT

Gigi Becali susține că în prezent FCSB valorează nu mai puțin de 200 de milioane de euro. Din această sumă, 100 de milioane de euro ar reprezenta în viziunea omului de afaceri doar patrimoniul generat de coeficientul UEFA pe care echipa roș-albastră îl are în acest moment, în baza performanțelor obținute la nivel continental de-a lungul timpului.

Gigi Becali susține că FCSB valorează în acest moment 200 de milioane de euro

Cu toate acestea, patronul campioanei României a ținut să facă precizarea că nu este dispus sub nicio formă să cedeze echipa, nici măcar în cazul în care chiar ar ajunge să primească la un moment dat suma respectivă.

ADVERTISEMENT

„Nu îmi place să vorbesc cu dacă. Eu spun că vreau să iau campionatul, nu vorbesc cu dacă intru în play-out. Nu iau în calcul un asemenea scenariu. Eu sunt om de afaceri. Îmi place să fac fotbal, că nu am alte plăceri lumești. Doar fotbal.

Dar tot banii contează. Și, dacă sunt importanți banii, coeficientul pe care l-am făcut în ultimii ani valorează 100 de milioane. Coeficientul produce bani. Sunt idiot să nu mă intereseze? Pierd un an maximum. Nu pierd din coeficient. Pot face coeficient și din Conference League. Cum să renunț la zeci de milioane din cauza unei supărări? Nu mă supăr. Îmi urmăresc interesul. Coeficientul valorează mai mult decât clubul.

ADVERTISEMENT

Orice afacere care are ceva ce produce bani costă bani. Sursa de bani la fotbal e Europa. Ca să faci bani din Europa trebuie să ai coeficient și să fii cap de serie. Să iei 20 de milioane din Europa League sau 50 din Champions League. Coeficientul ne dă șansa să fim cap de serie în play-off-ul Ligii Campionilor, dacă luăm campionatul. Am o afacere care poate produce 50 de milioane.

ADVERTISEMENT

Eu, pe FCSB, pot să spun că vreau 200 de milioane. Am coeficient și poți face 100 de milioane de euro în doi ani, mai ales dacă o întărești. Eu nu vând echipa. Doar fac evaluarea patrimoniului. Eu de ce mă consum? Pentru bani. Ca toată lumea”, în direct la

Patronul campioanei României nu este însă dispus să cedeze clubul

De asemenea, cu această ocazie, a ținut să le transmită și un mesaj, într-o notă ironică, oamenilor care îl contestă pentru modul în care alege să gestioneze activitatea de la clubul său:

ADVERTISEMENT

„Eu stau și mă gândesc: ‘Becali a ajuns într-un punct în care echipa asta are o valoare europeană de 200 de milioane’. Nu o dau nici cu 200. Atât e valoarea ei. Dacă cineva vrea să facă bani, dă 200 de milioane pe echipă, mai bagă 30 și se duce în Champions League.

Domn’e, atât de mult s-a băgat Becali și atât de prost a făcut, încât FCSB valorează 200 de milioane, iar Dinamo 10. Și a atras suporteri. A adus copii la fotbal, pe care CSA nu-i va lua niciodată. Ei au crescut cu Becali și nu le pasă de ce se spune la tribunal.