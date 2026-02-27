Sport

Cât ar costa, de fapt, FCSB. Gigi Becali a făcut evaluarea în direct, iar suma este uriașă: „Atât vreau!”

Cât susține Gigi Becali că valorează FCSB în acest moment. Suma este una colosală pentru fotbalul românesc!
Gabriel-Alexandru Ioniță
27.02.2026 | 19:08
Cat ar costa de fapt FCSB Gigi Becali a facut evaluarea in direct iar suma este uriasa Atat vreau
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali și jucătorii de la FCSB. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Gigi Becali susține că în prezent FCSB valorează nu mai puțin de 200 de milioane de euro. Din această sumă, 100 de milioane de euro ar reprezenta în viziunea omului de afaceri doar patrimoniul generat de coeficientul UEFA pe care echipa roș-albastră îl are în acest moment, în baza performanțelor obținute la nivel continental de-a lungul timpului.

Gigi Becali susține că FCSB valorează în acest moment 200 de milioane de euro

Cu toate acestea, patronul campioanei României a ținut să facă precizarea că nu este dispus sub nicio formă să cedeze echipa, nici măcar în cazul în care chiar ar ajunge să primească la un moment dat suma respectivă.

ADVERTISEMENT

„Nu îmi place să vorbesc cu dacă. Eu spun că vreau să iau campionatul, nu vorbesc cu dacă intru în play-out. Nu iau în calcul un asemenea scenariu. Eu sunt om de afaceri. Îmi place să fac fotbal, că nu am alte plăceri lumești. Doar fotbal.

Dar tot banii contează. Și, dacă sunt importanți banii, coeficientul pe care l-am făcut în ultimii ani valorează 100 de milioane. Coeficientul produce bani. Sunt idiot să nu mă intereseze? Pierd un an maximum. Nu pierd din coeficient. Pot face coeficient și din Conference League. Cum să renunț la zeci de milioane din cauza unei supărări? Nu mă supăr. Îmi urmăresc interesul. Coeficientul valorează mai mult decât clubul.

ADVERTISEMENT
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în...
Digi24.ro
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho

Orice afacere care are ceva ce produce bani costă bani. Sursa de bani la fotbal e Europa. Ca să faci bani din Europa trebuie să ai coeficient și să fii cap de serie. Să iei 20 de milioane din Europa League sau 50 din Champions League. Coeficientul ne dă șansa să fim cap de serie în play-off-ul Ligii Campionilor, dacă luăm campionatul. Am o afacere care poate produce 50 de milioane.

ADVERTISEMENT
A primit o suspendare uriașă, după ce a recunoscut că a trucat meciuri!
Digisport.ro
A primit o suspendare uriașă, după ce a recunoscut că a trucat meciuri!

Eu, pe FCSB, pot să spun că vreau 200 de milioane. Am coeficient și poți face 100 de milioane de euro în doi ani, mai ales dacă o întărești. Eu nu vând echipa. Doar fac evaluarea patrimoniului. Eu de ce mă consum? Pentru bani. Ca toată lumea”, a spus Gigi Becali în direct la Digi Sport. 

Patronul campioanei României nu este însă dispus să cedeze clubul

De asemenea, cu această ocazie, patronul de la FCSB a ținut să le transmită și un mesaj, într-o notă ironică, oamenilor care îl contestă pentru modul în care alege să gestioneze activitatea de la clubul său:

ADVERTISEMENT

„Eu stau și mă gândesc: ‘Becali a ajuns într-un punct în care echipa asta are o valoare europeană de 200 de milioane’. Nu o dau nici cu 200. Atât e valoarea ei. Dacă cineva vrea să facă bani, dă 200 de milioane pe echipă, mai bagă 30 și se duce în Champions League.

Domn’e, atât de mult s-a băgat Becali și atât de prost a făcut, încât FCSB valorează 200 de milioane, iar Dinamo 10. Și a atras suporteri. A adus copii la fotbal, pe care CSA nu-i va lua niciodată. Ei au crescut cu Becali și nu le pasă de ce se spune la tribunal. 

Emil Boc, convins că U Cluj rămâne peste FCSB și intră în play-off:...
Fanatik
Emil Boc, convins că U Cluj rămâne peste FCSB și intră în play-off: ”Se încheie orice conspirație”
Jucătorul de la FCSB, dorit de un colos din Ligue 1! Francezii au...
Fanatik
Jucătorul de la FCSB, dorit de un colos din Ligue 1! Francezii au făcut anunțul
Încă un patron din SuperLiga e îngrijorat că arbitrajele pot să influenţeze lupta...
Fanatik
Încă un patron din SuperLiga e îngrijorat că arbitrajele pot să influenţeze lupta la play-off: “Este foarte posibil să existe greşeli!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Scene ireale! Legendarul jucător al României, înjurat în tramvai de o tânără: 'E...
iamsport.ro
Scene ireale! Legendarul jucător al României, înjurat în tramvai de o tânără: 'E vorba de civilizație'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!