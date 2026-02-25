Sport

Cât ar fi câștigat, de fapt, la pariuri oamenii de fotbal peste care au intrat mascații. Suma este uluitoare

Câștiguri uriașe, considerate astronomice pentru nivelul Ligii a III-a, ar fi fost obținute din meciuri suspectate de trucare. Cum funcționa sistemul de la Păulești.
Alex Bodnariu
25.02.2026 | 13:47
Dimineața zilei de 25 februarie a zguduit din temelii fotbalul din ligile inferioare. Mascații au descins în București și în alte șase județe, într-un dosar care vizează trucarea unor meciuri din Liga a III-a. Fostul antrenor al echipei vizate, CS Păulești, a recunoscut că i s-a cerut să participe la aranjamente.

Potrivit informațiilor din anchetă, câștigurile estimate se ridică la aproximativ 840.000 de lei, adică în jur de 164.000 de euro. O sumă considerată uriașă pentru nivelul la care s-ar fi produs presupusele aranjamente, mai ales într-un eșalon unde salariile și bugetele sunt, în general, modeste.

Anchetatorii susțin că mai multe persoane din cadrul unui club, alături de jucători și apropiați ai acestora, ar fi influențat rezultatele unor partide. Ulterior, ar fi plasat pariuri, atât online, cât și în agenții, mizând pe deznodăminte care ar fi fost deja stabilite în prealabil.

Detalii din ancheta. Măsurile luate de autorități în scandalul meciurilor trucate

În total, 34 de mandate de percheziție au fost puse în aplicare, iar 21 de persoane au fost duse la audieri. Printre cei vizați s-ar afla oficiali ai clubului, jucători și persoane din anturajul echipei, ancheta fiind concentrată în jurul formației CS Păulești.

Pentru Liga a III-a, o astfel de sumă ridică semne serioase de întrebare. Dacă acuzațiile se confirmă, cazul ar putea deveni unul dintre cele mai importante dosare legate de integritatea competițiilor din fotbalul românesc din ultimii ani.

Deocamdată, autoritățile continuă audierile și analizarea probelor ridicate la percheziții. Rămâne de văzut cum ar fi fost împărțiți banii și cine ar fi coordonat întreaga operațiune care a atras acum atenția anchetatorilor.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
