Conform informațiilor obținute în exclusivitate de FANATIK, Culiță Sterp putea să ajungă să plătească daune uriașe pentru că a refuzat să mai participe la Survivor România 2021.

Ce daune avea de plătit Culiță Sterp după Survivor România 2021

Clauzele din contractul cu Survivor România 2021, susțin sursele FANATIK, prevăd daune uriașe în cazul în care unul dintre concurenți decide să abandoneze voluntar și refuză să mai intre pe traseele din Republica Dominicană.

Evident, Culiță Sterp, una dintre vedetele cu mare priză la public, avea și el trecute în contract daune în cazul în care decide, de la sine, să plece acasă. Iar suma trecută în dreptul obligațiilor se ridică, susțin sursele noastre, la 100.000 de euro.

Ba chiar mai mult, la daunele cu pricina, așa cum și Culiță Sterp a recunoscut, se putea adauga și o amendă din suma negociată, prin contract, pentru participarea la Survivor România 2021, sumă impresionantă, de ordinul sutelor de mii de euro.

”Au fost zvonuri că nu mi-aș primi banii, că voi fi afectat pentru că am renunțat. Nu este așa. Din contră, producătorul mi-a dat 1000 de euro în plus în cont pentru copilaș. A zis să-i cumpăr un cadou. Sincer, am rămas uimit. Mă bucur că m-au înțeles. Sunt niște oameni minunați. Nu am plătit despăgubiri”, a spus Culiță Sterp, într-un vlog.

Ce nu a spus Culiță Sterp despre abadonul de la Survivor România 2021

Conform informațiilor FANATIK, , iar la acea vreme producătorii au refuzat să îi permită.

Cu toate acestea, Culiță Sterp a reușit să îi îmbune pe cei de la Survivor România 2021 folosindu-se de un amestec între ”vorba dulce” și amenințări voalate.

Mai exact, ne-a dezvăluit cineva din staff-ul emisiunii, Culiță Sterp le-a spus că singura lui dorință este să ajungă acasă, și, plângând, le-a cerut să îi permită asta. În caz contrat, a precizat artistul, ar fi avut grijă să nu mai câștige puncte pe traseu, ba chiar, a sugerat artistul, ar fi la un pas de o ieșire nervoasă în genul celor petrecute între Ștefan și Zanni.

Văzând că, totuși, Culiță Sterp continuă să intre pe traseu și că nu face niciun gest necugetat, producătorii au decis să îi permită abandonul, lucru care s-a și întâmplat acum câteva săptămâni, în momentul în care Faimosul, înainte de începerea înfruntărilor, a anunțat că refuză să mai intre pe traseu.

Cât a pierdut, de fapt, Culiță Sterp după ce a abandonat Survivor România 2021

Culiță Sterp era unul dintre cei mai bine plătiți concurenți de la Survivor România 2021 și, dintre cei rămași în competiție, el provoca cele mai mari ”cheltuieli”, abandonul său aducându-le producătorilor o economie serioasă.

Mai exact, conform informațiilor FANATIK, . Iar cum Survivor România 2021 va mai dura cel puțin 5 săptămâni, în fapt, Culiță Sterp a pierdut prin abandanul său, o sumă frumoasă de bani.

Culiță Sterp, u , era cotat, chiar și de casele de pariuri, ca fiind unul dintre finaliști, iar asta înseamnă că retragerea lui din concurs, înainte de disputarea finalei, adică cu 8 săptămâni mai devreme, i-a adus o ”gaură” în buget de peste 25.000 de euro.

Culiță Sterp va deveni tată dintr-un moment într-altul

Culiță Sterp așteaptă cu nerăbdare să devină tatăl unui băiețel, ziua de 10 iunie fiind, în fapt, termenul dat de medici pentru ca fiul Faimosului să se nască.

De altfel, deja, Culiță Sterp și Daniela au pregătit camera bebelușului, au cumpărat hainele necesare, căruciorul de copil, singurul lucru pe care îl mai așteaptă este ca iubita Faimosului să intre în travaliu și să nască.