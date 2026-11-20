ADVERTISEMENT

Giovanni Becali a făcut o comparație spectaculoasă între valorile de transfer ale marilor fotbaliști români din trecut și sumele vehiculate în fotbalul actual. Impresarul a estimat cât ar fi costat astăzi Gică Hagi, Gică Popescu, Ilie Dumitrescu sau Florin Răducioiu și a susținut că Adrian Mutu ar fi putut atinge pragul de 100 de milioane de euro. În exclusivitate la Giovanni Show, Becali a vorbit și despre valoarea actualilor internaționali români, fiind de părere că Daniel Bîrligea are potențialul să ajungă la un transfer de 18-20 de milioane de euro.

Giovanni Becali a calculat cât ar valora astăzi jucătorii Generației de Aur

Giovanni Becali a analizat modul în care s-a schimbat piața transferurilor în ultimele decenii și a încercat să estimeze cât ar valora în prezent unii dintre cei mai importanți fotbaliști din istoria României. Impresarul a explicat că, în perioada în care Generația de Aur făcea performanță, sumele de transfer erau incomparabil mai mici decât cele din fotbalul actual.

ADVERTISEMENT

„Am apucat câteva minute să văd discuția cu Gigi. Eu am zis că, dacă aveam acum generația din trecut, acum valorau 70-80 de milioane de euro. Atunci, prețurile erau 4-5-6 milioane, atât. Hagi, azi, valora 70 de milioane. Ilie Dumitrescu 45, Răducioiu 40-45 de milioane, iar Gică Popescu făcea în jur de 60 de milioane”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la Giovanni Show.

Adrian Mutu, cel mai scump fotbalist român în evaluarea lui Giovanni Becali

Giovanni Becali nu s-a limitat la jucătorii Generației de Aur, ci a inclus în comparație și alte nume importante ale fotbalului românesc. Impresarul consideră că Adrian Mutu ar fi fost cel mai valoros dintre fotbaliștii enumerați, cu o cotă estimată la 100 de milioane de euro. De asemenea, Cristi Chivu ar fi putut ajunge la 80 de milioane, iar Adrian Ilie la 60-70 de milioane.

ADVERTISEMENT

Nici Helmut Duckadam nu a fost uitat. Becali a apreciat că fostul portar al Stelei ar fi valorat aproximativ 40 de milioane de euro după câștigarea Cupei Campionilor Europeni: „Mutu a costat 24 de milioane atunci, azi era 100. Cel mai scump cred că Mutu era. Chivu la fel, 80 de milioane. De două ori a costat 18 milioane, Ajax și Roma. Acum 80 ar fi fost. Adrian Ilie, 60-70 de milioane. Duckadam, după ce câștiga Cupa Campionilor, era de 40 de milioane”, a explicat impresarul.

ADVERTISEMENT

Cum ar fi arătat cotele marilor fotbaliști români în prezent

Estimările oferite de Giovanni Becali, exprimate în milioane de euro, sunt următoarele:

Adrian Mutu: 100 de milioane de euro.

100 de milioane de euro. Cristi Chivu: 80 de milioane de euro.

80 de milioane de euro. Gică Hagi: 70 de milioane de euro.

70 de milioane de euro. Adrian Ilie: 60-70 de milioane de euro.

60-70 de milioane de euro. Gică Popescu: aproximativ 60 de milioane de euro.

aproximativ 60 de milioane de euro. Ilie Dumitrescu: 45 de milioane de euro.

45 de milioane de euro. Florin Răducioiu: 40-45 de milioane de euro.

40-45 de milioane de euro. Helmut Duckadam: 40 de milioane de euro.

Giovanni Becali explică explozia sumelor de transfer: „De la Pogba a început totul!”

În opinia lui Giovanni Becali, transferul lui Paul Pogba de la Juventus la Manchester United a reprezentat un moment de cotitură pentru piața fotbalistică. Impresarul a amintit suma de aproximativ 109 milioane de euro plătită pentru mijlocașul francez și a susținut că, după acel transfer, cluburile au început să opereze cu valori tot mai mari.

ADVERTISEMENT

„Deschiderea acestei sarabande de sume a făcut Paul Pogba. Până atunci nu se știa nimic de sume. A debutat cu un manager care a murit, fost prieten al meu. La Pogba s-a deschis totul pentru că a fost un jucător bun și s-a dat o sumă astronomică, iar de la el a început totul. Pogba a jucat la Juventus, a fost jucător, iar acum e no-name. Atunci a depășit orice limită cu cei 109 milioane. S-a separat de cei care costau 30-35-40 de milioane, cât erau sumele”, a afirmat Giovanni Becali.

Giovanni Becali, verdict despre actualii internaționali ai României: „Hagi nu are niciun jucător de 10 milioane”

După ce a vorbit despre marile nume ale trecutului, Giovanni Becali a analizat și valoarea lotului actual al naționalei României, pregătită de Gică Hagi. Impresarul a susținut că selecționerul nu are în acest moment la dispoziție un fotbalist care să valoreze 10 milioane de euro, potrivit propriei evaluări. Totuși, Becali a indicat un jucător despre care crede că poate depăși această bornă în viitorul apropiat: .

ADVERTISEMENT

„Acum, Hagi nu are niciun jucător de 10 milioane. Cel care poate ajunge la suma aia dacă va continua la echipa națională, și sigur o va face, într-un an sau doi, ar fi Bîrligea. Până și Drăgușin, de la Fiorentina, a avut un vârf și gata”, a spus Giovanni Becali.

Giovanni Becali consideră că poate reprezenta un pas important pentru cariera atacantului. Impresarul a explicat că, dacă Frosinone va activa opțiunea de transfer și fotbalistul își va continua evoluțiile bune, valoarea sa ar putea crește considerabil. În acest scenariu, Becali estimează că Bîrligea ar putea fi vândut ulterior pentru o sumă cuprinsă între 18 și 20 de milioane de euro.

„Bîrligea, dacă rămâne în Italia și face Frosinone opțiunea, în următorul an poate pleca pe 18-20 de milioane. Are 25-26 de ani, dar Italia e locul în care a crescut și a învățat. Aici, în România, s-a plafonat. Uite că azi e un alt om. Ieri putea să mai dea alte două goluri, cu Bosnia”, a concluzionat Giovanni Becali, în exclusivitate la Giovanni Show.