Cât ar mai putea dura războiul din Ucraina. Variantele posibile de încheiere a conflictului

În primele zile ale invaziei ruse în Ucraina părea iminentă victoria armatei lui Vladimir Putin, însă rezistența ucraineană a făcut deznodământul din ce în ce mai dificil de anticipat. Scenariile variază atât din punct de vedere al duratei războiului, cât și din cel al modului în care Ucraina va ieși din acest conflict.

Durata conflictului, estimată de la câteva luni la 2-3 ani

Aflat într-o vizită în India, premierul britanic Boris Johnson a estimat că războiul în Ucraina ar putea dura până la finele anului 2023. „Putin are o armată uriașă. Se află într-o poziție politică foarte dificilă pentru că făcut o eroare catastrofală. Singura opțiune pe care o are cu adevărat este să continue cu îngrozitoarea abordarea bazată pe artilerie, încercând să-i macine pe ucraineni”, a declarat, vineri, Boris Johnson.

O analiză asemănătoare făcuse și în urmă cu trei săptămâni, prezicând un război de durată care va intra într-o nouă etapă prin încercarea armatei ruse de a ocupa întregul Donbas. „Soarta lui Putin este probabil legată de succesul sau eșecul invaziei. Ar putea continua să trimite trupe, blindate și armament greu pe termen lung”, se spunea în respectiva analiză.

Potrivit unor surse citate de CNN, secretarul de Stat al SUA le-ar fi transmis aliaților europeni că războiul ar putea dura până la sfârșitul acestui an, fiind improbabilă o soluție negociată pe termen scurt. Asta pentru că Vladimir Putin nu a dat semne că și-ar fi schimbat obiectivele finale sau că ar fi dispus în mod real să negocieze fără să fie înfrânt pe câmpul de luptă.

La rândul său, consilierul pe securitate națională al Casei Albe, Jake Sullivan, a spus că luptele din Ucraina ar putea dura „luni întregi sau chiar mai mult”. Unii membri ai Congreului american au invocat chiar modelul războiului din Coreea care a durat trei ani. Postul american de televiziune a citat și oficiali europeni care ar fi spus că luptele ar putea dura între 4 și 6 luni, după care ar veni o perioadă de acalmie.

Bătălia pentru Donbas, decisivă pentru cursul războiului

Durata și deznodământul războiului ar putea depinde de bătălia care a început în aceste zile în zona Donbas, pe care armata rusă vrea să o ocupe în întregime. Analistul militar britanic Sam Cranny-Evans a spus, pentru , că ambele armate au intrat în această bătălie cu arsenale reduse de luptele precedente, iar Ucraina ar putea fi într-o poziției mai vulnerabilă decât Rusia.

„Singurul lucru pe care îl pot spune cu siguranță este că bătălia va dura multă vreme. Există niște întrebări privind disponibilitatea muniției pentru ucraineni, iar asta poate deveni o problemă crucială, în special în stadiile de început ale barajelor masive de artilerie și a loviturilor aeriene. Dacă nu ai muniția necesară pentru a riposta cu foc, atunci efectelor lor psihologice sunt dramatice, precum și efectul fizic”, a spus Cranny-Evans.

Pe de altă parte, nici Rusia nu stă foarte bine pentru că a consumat deja o mare parte din rachetele de care dispunea, iar înlocuirea lor nu este facilă. De asemenea, există riscul ca ucrainenii să le provoace noi pierderi în luptele de la sol, iar expertul britanic crede că există și varianta optimistă ca Ucraina chiar să câștige războiul.

Mai greu este să definește ce înseamnă să câștigi războiul. Putin deja a ratat obiectivul maximal al ocupării Kievului și a înlocuirii regimului politic, fiind pus în situația să se mulțumească cu o eventuală victorie limitată în est, prin ocuparea integrală a Donbas-ului.

Însă acest lucru nu ar însemna că ucrainenii ar fi mulțumiți de acest deznodământ. „Ai putea spune că Ucraina a câștigat pentru că țara încă există chiar dacă pierde integral Donbas-ul, ar fi aceasta cu adevărat o victorie? Ar însemna că pacea va dura pentru totdeauna? Sau că Ucraina va trebui să lupte într-un alt război peste 10 ani? Miza este mare pentru ucraineni”, a comentat Cranny-Evans.

Care sunt șansele unei soluții negociate

Pentru Michael O’Hanlon, autorul lucrării „The Art of War in an Age of Peace: U.S. Grand Strategy and Resolute Restraint”, un deznodământ rezonabil ar fi ca NATO să dea garanții ferme Rusiei că Ucraina nu va fi primită în Alianța Nord-Atlantică. Într-un articol publicat în , O’Hanlon susține că promisiunile făcute anterior Ucrainei în acest sens nu au făcut decât să accelereze invazia rusă, iar conflictul ar putea fi soluționat dacă Ucrainei i se oferă și alte garanții de securitate decât apartenența la NATO.

„Aceste aranjamente ar putea fi înscrise în Constituția Ucraina și într-o înțelegere între NATO și Moscova. Președintele Volodimir Zelenski ar putea propune chiar el acești termeni, dar noi ar trebui să-l încurajăm și să-l susținem”, scrie O’Hanlon, adăugând că intrarea Ucrainei în NATO n-a fost de la bun început o idee bună întrucât nu a făcut decât să inflameze sensibilitățile Rusiei.

La schimb, Rusia ar trebuie să reafirme suveranitatea Ucrainei, să returneze Kievului provinciile Donețk și Lugansk și să accepte o eventuală intrare a Ucrainei în Uniunea Europeană, în timp ce Occidentul ar trebui să accepte tacit anexarea provinciei Crimeea. Michael O’Hanlon evită să estimeze care ar fi șansele ca Putin să accepte aceste aranjament, însă crede că președintele rus ar putea astfel să iasă din încurcătura în care s-a băgat singur, clamând în fața rușilor că a obținut garanția că NATO nu se va apropia de granițele Rusiei.

Alternativele lui Putin: înfrângerea sau genocidul

Pentru alți experți, deznodământul războiului nu poate fi decât unul radical. Peter Dickinson a scris, pentru , un articol în care spune că războiul nu se poate termina pentru Putin decât în două feluri: prin înfrângere sau prin genocid. După Dickinson, Putin a perceput dezintegrarea Uniunii Sovietice ca o catastrofă, iar simbolul acestei catastrofe este tocmai existența Ucrainei ca stat independent. Asta explică și demonizarea de ani de zile a ucrainenilor care le sunt prezentați rușilor ca urmașii de astăzi ai lui Hitler și lejeritatea cu care armata rusă s-a dedat unor acte ce intră în categoria crimelor de război

„În cei opt ani dintre invazia Crimeei și declanșarea invaziei pe scară largă, conflictul din estul Ucrainei s-a transformat într-un impas sângeros în timp ce relațiile dintre Rusia și Occident au căzut pe o spirală descendentă. În această perioadă, refuzul lui Putin de a căuta compromisuri și disponibilitatea de a se angaja într-un nou război rece subliniază importanța compleșitoare pe care o acordă Ucrainei”, scrie Dickinson.