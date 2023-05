Cât au ajuns să coste cireşele româneşti în magazine. Mulți au crezut că e o greșeală când au văzut prețul

Cât au ajuns să coste cireșele românești în magazine. Mulți chiar s-au gândit că este vorba despre o greșeală din cauza prețului exagerat.

Cât au ajuns să coste cireşele româneşti

Cireșele românești au ajuns să coste foarte mulți bani în magazine. Prețul este diferit pentru cele de soi național față de cele care sunt venite din afara țării. Un kilogram de cireșe românești este circa 40 de lei în Capitală, scrie

Prețul este mult mai mic față de cele venite din afară, cum ar fi cele din Grecia. Pentru ele, românii ar trebui să scoată din buzunar circa 100 lei pentru un kilogram.

Cireșele s-ar putea ieftini în următoarea perioadă, mai ales pentru că se vor coace mai multe iar oferta va fi mai mare. Chiar și așa, românii nu se încumetă să dea atâția bani pe niște cireșe, având în vedere că au lucruri mai importante de cumpărat. Cu prețurile mari la toate alimentele, aceștia sunt mult mai chibzuiți.

Cireșele din magazine s-ar putea ieftini curând

Cât au ajuns să coste . Fructele se vor ieftini în următoarea perioadă, mai anunță și specialiștii. Aceștia au transmis și că sunt nemulțumiți pentru că prețul de magazin este mult mai mare față de cel de producător.

adică în jur de 6-10 lei pe kilogram.

„Din experiența pe care o am în decursul timpului, tot ceea ce am vândut ca și fructe în sistem angro, niciodată nu am vândut peste 15 lei kilogramul. Chiar dacă vorbim de soiuri extratimpurii.

Când vorbim de soiuri medii și târzii, prețul a fost undeva cam între 6 și 10 lei per kilogram”, a explicat Marius Roman,un specialist în pomicultură, pentru .

Conform informațiilor specialistului putem spera la niște prețuri decente în piețe și în magazine pentru cireșe în 2023. Prețurile sunt destul de mari și pentru alte fructe sau legume. Spre exemplu, un kilogram de căpșuni variază între 10 și 14 lei. Un kilogram de roșii este 30 de lei.