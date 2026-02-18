Simona Halep

Cât au ajuns să coste două nopți de cazare la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Ofertă surpriză și multiple beneficii

În plin sezon de schi, hotelul Simonei Halep din stațiunea Poiana Brașov vine cu o ofertă surpriză pentru turiști: cât au ajuns să coste două nopți de cazare în luxoasa locație din centrul țării.
Adrian Baciu
18.02.2026 | 21:45
Cat au ajuns sa coste doua nopti de cazare la hotelul Simonei Halep din Poiana Brasov Oferta surpriza si multiple beneficii
Simona Halep, surpriză pentru români pe perioada vacanței de schi. Cât costă două nopți de cazare hotelul ei din Poiana Brașov. Sursa foto: colaj Fanatik / Facebook
Într-o perioadă în care stațiunile montane sunt pline de împătimiți ai sporturilor de iarnă, hotelul Simonei Halep din stațiunea Poiana Brașov vine cu o ofertă surpriză. Cât trebuie să achite turiștii pentru două nopți de cazare. Beneficiile incluse în ”pachet” sunt nelimitate.

Ce surpriză le-a pregătit Simona Halep românilor la hotelul ei din Poiana Brașov. Prețul surpriză pentru două nopți de cazare

Simona Halep vine cu o surpriză pentru români și pentru toți turiștii care se află în această perioadă în zona înaltă de munte. Hotelul pe care fosta mare jucătoare de tenis îl deține în Poiana Brașov are o ofertă foarte bună pentru cei interesați de cazare, dar și de unele beneficii, cum sunt de exemplu perioada pe pârtie.

Pachetul turistic al hotelului Simonei Halep se suprapune și peste vacanța de schi a elevilor. Astfel, românii pot profita și pot combina mai multe servicii. În primul rând, trebuie să spunem în ce constă această ofertă și, mai ales, cât costă.

Cei care accesează site-ul locației din Poiana Brașov găsesc aici o ofertă pentru cazare două nopți pentru 2 persoane, iar tariful este de 420 de euro de persoană. Așadar, 840 de euro pentru două nopți pentru o persoană.

Ce servicii include oferta de cazare la hotelul Simonei Halep

Cei care rezervă acest pachet la costul de 420 de euro de persoană pentru două nopți trebuie să știe că nu beneficiază doar de o cazare simplă. Oferta hotelului patronat de Simona Halep include mai multe servicii. În primul rând, pasionaților sporturilor de iarnă trebuie să le spunem că ei au Skipass inclus pentru 3 zile cu urcări nelimitate pentru doi adulți.

Apoi, cazarea se face în cameră dublă și are micul dejun premium inclus. Alte beneficii incluse în pachet sunt: acces gratuit la zona SPA și sala de fitness, parcare gratuită, locație Eco Friendly care dispune de 3 stații cu încărcare pentru vehicule electrice și depozit pentru echipamente sportive și uscător de clăpari.

Turiștii care optează pentru acest pachet mai au parte de reduceri la restaurant și terapii. Vorbim de un procent de 10% care se aplică atât la Restaurant SiHA ”a la carte”, cât și la terapiile corporale din cadrul Sun&Set Harmony Massage.

Cât timp este valabilă această ofertă la hotelul Simonei Halep din stațiunea Poiana Brașov

Această ofertă din Pachetul ”Ski” de la Hotel Simona Halep este valabilă până la 31 martie 2026. Cu alte cuvinte, este acoperită și vacanța de schi a elevilor din mai multe județe și din Capitală. În această perioadă de vârf a sezonului de schi, hotelul Simonei Halep este printre cele mai căutate din stațiunea Poiana Brașov. Cu greu se mai găsește aici o cameră disponibilă.

Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
