Cât au ajuns să coste rechizitele pentru anul școlar 2025 – 2026. Ce sume trebuie să pregătească părinții

Se apropie noul an școlar 2025–2026, iar costurile rechizitelor pun presiune pe bugetele familiilor. De la caiete și instrumente de scris până la ghiozdane și accesorii personalizate, părinții pot ajunge să scoată din buzunar sume mari pentru a pregăti tot ce are nevoie un elev. Prețurile în creștere față de anul precedent, explicate pe înțelesul tuturor.

De ce s-au scumpit rechizitele în 2025

Startul anului școlar aduce noi provocări financiare pentru părinți care își planifică bugetul pentru materiale. Datele Institutului Național de Statistică (INS) arată că prețurile au crescut la toate categoriile, de la gumă de șters la caiete și ghiozdane. Cele mai semnificative majorări se înregistrează la carioci, cu 9%, iar plastilina conduce topul, cu o creștere de 11%.

Majorările nu sunt întâmplătoare, ci au cauze bine definite: și costul tot mai ridicat al transportului.

Cum se vor adapta părinții la creșterea prețurilor

Contactat de FANATIK, profesorul universitar Cristian Păun, specialist în economie, confirmă că începutul anului școlar 2025-2026 va veni cu o creștere vizibilă a prețurilor la toată gama de rechizite. Acesta explică faptul că majorările vor fi în medie între 5 și 10% față de anul precedent.

„Vom vedea creșteri între 5 și 10% față de anul trecut. Vom vedea probabil o creștere ceva mai puternică în această perioadă pe fondul cererii.

De aceea poate mulți părinți, pentru a putea rezolva și această creștere temporară de preț, și-au făcut din timp cumpărăturile pentru școală”, a menționat profesorul universitar, Cristian Păun, pentru FANATIK.

Cât costă consumabile pentru elevii de gimnaziu și liceu la începutul anului școlar

Odată cu apropierea noului an școlar, părinții trebuie să se pregătească pentru cheltuielile consistente pe care le implică lista de rechizite pentru elevii de gimnaziu și liceu. De la caietele simple de matematică sau dictando, până la caietele premium cu spirală, blocurile de desen, instrumentele de scris sau penarele moderne, fiecare element adaugă presiune pe bugetul familiei.

Prețurile diferă considerabil în funcție de tipul și calitatea produselor. Dacă la prima vedere un caiet de bază pare accesibil, atunci când ne raportăm la nevoile reale ale unui elev care utilizează între 10 și 16 caiete pe semestru, suma crește rapid. Situația devine și mai costisitoare atunci când se aleg modele de calitate superioară sau rechizite cu personaje licențiate, preferate de adolescenți și promovate intens pe rafturile magazinelor.

Cât ajung să plătească o familie pe caietele unui singur copil în 2025

Cele mai mari cheltuieli rămân la capitolul caiete. Un caiet mic, de dictando sau matematică, costă între 2,39 și 3,79 lei bucata, fiind redus de la 2,90 – 4,90 lei. Pentru un elev care are nevoie de 10-16 caiete, suma variază între 23,90 lei și 60,64 lei.

Caietele mari, tip studențesc, au prețuri cuprinse între 6,29 și 8,19 lei, reduse de la 7,45 – 10,90 lei. Pentru variantele de calitate superioară, cu spirală și un număr mai mare de pagini, costurile pot urca la 30 de lei pentru un singur caiet, unele modele premium fiind reduse de la 69 de lei.

Astfel, dacă un elev are nevoie de 10-16 caiete și aleg modele mai scumpe, apropiate de prețul maxim, suma totală poate urca până spre 600–700 de lei doar pentru caiete.

Ce cheltuieli implică rechizitele speciale și accesoriile obligatorii

Rechizitele speciale nu lipsesc din listă: un caiet pentru educație muzicală costă 15 lei, un mic vocabular spirală este 15 lei, iar blocul de desen ajunge la 30 de lei. La acestea se adaugă instrumentele de scris: trei creioane grafit costă 13 lei, iar un pix cu gel se vinde la 6 lei, redus de la 8 lei. Pentru un penar destinat elevilor mai mari, părinții trebuie să scoată din buzunar în jur de 300 de lei dacă este echipat.

În total, numai pentru caietele de bază și rechizitele esențiale, nota de plată poate depăși cu ușurință pragul de 200-250 de lei, în funcție de preferințe și de calitatea produselor alese. Pentru un elev de liceu care folosește caiete premium și accesorii moderne, suma finală poate fi de aproximativ 1.000 de lei.

Va afecta majorarea prețurilor calitatea rechizitelor cumpărate de părinți

Specialistul în economie, Păun atrage atenția și asupra impactului creșterii prețurilor asupra calității rechizitelor pe care părinții le pot cumpăra.

„Cu siguranță, mulți nu vor pune toate rechizitele pe masă sau cel puțin nu vor pune acele rechizite de calitate pe care unii învățători în continuare le cer.

Cred că nu se va mai pune problema în perioada următoare să vedem pentru foarte mulți copii carioci de o anumită calitate, creioane de o anumită calitate.

Toată lumea va încerca pe cât posibil să se încadreze inclusiv cu bugetul de început de școală în bugetul total al familiei destul de puternic afectat de inflații, destul de puternic afectat de creșterile de taxe din ultima perioadă”, a punctat profesorul universitar de la Academia de Studii Economice din București.

Ce buget este necesar pentru copiii de grădiniță și creșă în 2025-2026

Dacă pentru elevii de gimnaziu și liceu cheltuielile cu rechizitele sunt semnificative, nici părinții celor mai mici nu scapă de costuri considerabile. Lista de cumpărături pentru copiii de la creșă și grădiniță începe de la produse simple, dar se poate transforma rapid într-o investiție de câteva sute de lei, mai ales atunci când cei mici își doresc accesorii personalizate cu personajele preferate din desene animate.

Un capitol important îl reprezintă rucsacurile. Modelele pentru copii pornesc de la 34 de lei, însă prețurile cresc spectaculos dacă vorbim despre produse licențiate. Un rucsac cu personajul Spiderman, de exemplu, costă 150 de lei la reducere, iar alte modele cu supereroi sau prințese pot depăși cu ușurință 400-500 de lei.

Ce sumă trebuie să aloce părinții pentru accesoriile și rechizitele creative ale celor mici

La capitolul accesorii, părinții trebuie să ia în calcul costurile pentru penar, care pornește de la 30 de lei pentru un model obișnuit și poate ajunge la 150 de lei în cazul variantelor mai sofisticate sau personalizate.

Pe lângă acestea, lista de rechizite pentru cei mici include și un set de foarfece, în valoare de 21 de lei, dar și numeroase instrumente pentru activitățile creative. Un set „magic de activități”, care conține 4 creioane colorate și 4 creioane cerate, costă 32 de lei, iar un pachet de 10 carioci ajunge la 20 de lei. La acestea se adaugă materialele de bază: un set de pensule – 3 lei și un simplu borcănel pentru apă – 2 lei.

Chiar și în cazul celor mici, costurile inițiale se adună rapid. Doar un rucsac și un penar pot depăși 200 de lei, iar dacă adăugăm restul rechizitelor de bază, părinții pot cheltui cu ușurință între 250 și 400 de lei pentru a-și echipa copilul de creșă sau grădiniță la început de an școlar.

Cum afectează creșterea prețurilor familiile cu venituri reduse

Creșterea prețurilor la rechizite a stârnit și reacții din partea specialiștilor. Economistul Cristian Păun atrage atenția că începutul de an școlar devine o povară financiară serioasă pentru multe familii și subliniază necesitatea unor măsuri de sprijin din partea statului.

„Din punctul meu de vedere este un hop important financiar pentru părinți, mai ales pentru cei care nu au o situație financiară foarte bună. Mai ales pentru acele familii în care nu au venituri ambii părinți. Nu ar fi fost rău să existe, de exemplu, un voucher pentru rechizite de o anumită valoare care să poată fi folosit doar pentru rechizite.

Așa ar fi fost mai ușor pentru cei cu venituri reduse. Dacă noi vrem într-adevăr o conectare mai bună a copiilor noștri cu școala, e foarte important ca această incluziune să aibă în vedere problemele sociale care cu siguranță există în cea mai săracă dintre țările Uniunii Europene. Nu va fi niciodată o egalitate de șansă reală, până la urmă, dacă nu acordăm atenție acestor priorități”, a declarat cunoscutul economist, Cristian Păun, pentru FANATIK.

Ce preț au avut rechizitele școlare în 2024

În anul 2024, costurile pentru rechizitele școlare au crescut semnificativ față de anii anteriori, ajungând în medie între 700 și 800 de lei pentru un elev de ciclul primar, iar în unele cazuri depășind chiar 1.000 de lei. Această creștere s-a datorat majorării prețurilor la ghiozdane, caiete și alte materiale didactice, precum și inflației generale.

Un ghiozdan avea, în medie, un preț de aproximativ 300 de lei, însă modelele mai performante sau cu personaje populare puteau ajunge până la 600 de lei. Seturile de rechizite – care includeau penar, creioane, stilou, riglă, radieră și alte articole necesare – costau între 100 și 150 de lei, iar cele mai complexe puteau ajunge până la 200 de lei.

Cât ajungeau să coste caietele, coperțile și materialele auxiliare

Caietele și copertele reprezentau o parte importantă a cheltuielilor, prețul unui caiet simplu fiind de 5–8 lei, iar cel al unui caiet tematic sau cu pagini speciale între 10 și 15 lei, în timp ce coperțile costau între 10 și 20 de lei.

La acestea se adăugau materialele auxiliare, cum ar fi lipiciul, ascuțitoarea, radiera, acuarelele sau pensulele, care împreună puteau ajunge la 50–100 de lei. În total, pentru un elev de ciclul primar, cheltuielile pentru rechizite puteau fi de aproximativ 700–800 de lei.

Vor refolosi părinții echipamentele din anii trecuți pentru a economisi

Cristian Păun a evidențiat că, cel mai probabil, părinții vor căuta soluții pentru a-și menține cheltuielile școlare sub control, în contextul creșterii prețurilor. Iar o soluție, spune el, ar fi achiziționarea eșalonată sau refolosirea umor obiecte din anii trecuți.

„Poate că foarte mulți nici nu vor cumpăra foarte multe la început. Vor merge pe ideea că vor mai achiziționa și pe parcursul anului școlar. De asemenea, cred că sunt și foarte mulți copii, părinți care vor refolosi echipamente din anii trecuți.

Vor spune că mai merge un an ghiozdanul, mai merge un an penarul. Vor exista și astfel de comportamente pentru a putea rămâne cu bugetul în limitele pe care le permite situația actuală”, a ținut să sublinieze specialistul în economie, Cristian Păun, pentru FANATIK.

Cât au costat rechizitele în anul 2023

La începutul anului școlar 2023, . Prețurile produselor variau în funcție de tipul și calitatea acestora, iar diferențele dintre modelele standard și cele premium erau considerabile.

Un caiet simplu de dictando sau matematică pornea de la 2 lei, dar modelele mai mari, cu copertă din plastic și mai multe file, ajungeau până la 17 lei. Penarele aveau un preț între 25 și 200 de lei, în funcție de compartimentare, design sau brand, iar ghiozdanele pentru gimnaziu costau între 120 și 500 de lei, în timp ce cele pentru grădiniță începeau de la 25 de lei.

Ce buget era necesar în 2023 pentru articolele școlare și activități creative

Instrumentele pentru activitățile creative, cum ar fi creioanele colorate, cariocile sau seturile de pensule, aveau prețuri între 3 și 8 lei, iar seturile de penare echipate în supermarket porneau de la aproximativ 30 de lei. În funcție de preferințe și de calitatea produselor, un părinte putea cheltui între 150 și 400 de lei pentru un copil la gimnaziu, iar pentru elevii de liceu, nota de plată pentru rechizite ajungea ușor la 300–400 de lei.

Media bugetului total alocat de o familie pentru rechizite în 2023 era estimată la aproximativ 850 de lei, incluzând atât caiete și instrumente de scris, cât și ghiozdane, penare și accesoriile necesare desfășurării activităților școlare.