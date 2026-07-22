Cât au câștigat fotbaliștii care au dat lovitura în prima etapă a SuperLigii României

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Petrolul a debutat cu dreptul în noul sezon, reușind să învingă Dinamo, scor 1-0, în prima etapă a Superligii. A fost cel mai neașteptat rezultat al începutului de campionat, obținut de o echipă aflată în insolvență în fața uneia care a tras la cupele europene.

900 de euro, prima anunțată de conducerea Petrolului

, petroliștii au reușit să ia toate cele trei puncte. Un succes obținut în condiții speciale, deoarece echipa nu a putut beneficia de aportul a cinci fotbaliști extra-comunitari, care încă nu au primit dreptul de muncă în România.

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Deși clubul aflat în insolvență a fost nevoit să reducă cheltuielile la mai puțin de jumătate, limitând atât contractele, cât și investițiile, conducerea ploieștenilor a decis să păstreze, în regulamentul de ordine interioară, sistemul de premiere de după fiecare meci.

Astfel, pentru victoria cu Dinamo, fotbaliștii vor încasa câte 900 de euro, bani care ar putea fi plătiți până la etapa următoare, când Petrolul joacă pe terenul celor de la FC Argeș. Meciul este programat vineri seara, de la ora 21.30, la Mioveni.

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Claudiu Tudor cere, din nou, sprijinul autorităților

. “Petrolul are nevoie de susținere. Susținere pe care alte echipe, din fericire pentru ele, o primesc. Mă bucur că în alte județe oamenii care conduc se uită spre sport și investesc. Din păcate, la noi nu se întâmplă încă acest lucru. Sper să se întâmple, și de fiecare dată când am ocazia trag semnale de alarmă.

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Avem nevoie ca răspunsul să vină alături de noi, pentru că acest club chiar merită. Lumea a demonstrat-o și aseară — spectatorii, suporterii au fost minunați și arată că merită un club cu pretenții mai mari, poate chiar un club european”, a declarat acesta.

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Petrolul a desfințat echipa a doua

Din cauza lipsei de sprijin financiar, clubul a suspendat funcționarea echipei a doua, care juca în Liga a III-a, și unde erau rodați cei mai promițători tineri fotbaliști. O parte dintre cei care au jucat anul trecut au făcut pasul la prima echipă, dar restul au fost disponibilizați și s-au îndreptat către alte echipe.