Super Bowl LVI, cea mai de succes rețetă financiară a planetei. Câte milioane de dolari au costat reclamele cu Serena Williams, Salma Hayek sau Jim Carrey. Video

În noaptea de duminică spre luni, 14 februarie, planeta a stat din nou în loc datorită celui mai spectaculos eveniment sportiv, finala Super Bowl, care a ajuns la ediția cu numărul 56. , după ce a învins-o pe Cincinnati Bengals, scor 23-20.

Dincolo de meciul în sine, Super Bowl a atras din nou atenția prin , costul amețitor al reclamelor difuzate și, desigur, Dr. Dre, Eminem, 50 Cent, Snoop Dogg, Kendrick Lamar și Mary J. Blige.

Cele mai tari reclame din timpul Super Bowl LVI. Peste 7 milioane de dolari pentru 30 de secunde de publicitate

În timpul finalei disputate pe SoFi Stadium, la care au asistat 70,048 de spectatori, au fost difuzate peste 70 de reclame pe parcursul transmisiei NBC. Tim Calkins, profesor de marketing la Northwestern University’s Kellogg School of Management, susține că spoturile publicitare au generat aproximativ 500 de milioane de dolari.

„Și asta, apropos, este doar valoarea din timpul jocului. Se adaugă publicitatea suplimentară difuzată înainte de joc, după joc și toate celelalte oportunități care există pentru așa ceva”, a declarat Tim Calkins, pentru CNN.

NBC, postul care a transmis meciul dintre LA Rams și Cincinnati Bengals, a anunțat înaintea finalei că toate spațiile publicitare de câte 30 de secunde din tipul Super Bowl au fost vândute, pentru unele segmente

Printre brand-urile cunoscute care plătesc această sumă exorbitantă pentru 30 de secunde de publicitate se numără BIC, BMW, Nissan, General Motos, Kia, Booking.com, Skechers, Lay’s, T-Mobile, Taco Bell, Walmart, Budweiser și multe altele.

Costul unui spot publicitar s-a dublat în ultimul deceniu

2012 – 3,5 milioane de dolari

2013 – 3,8 milioane de dolari

2014 – 4 milioane de dolari

2015 – 4,25 milioane de dolari

2016 – 4,5 milioane dolari

2017 – 5 milioane de dolari

2018 – 5,2 milioane de dolari

2019 – 5,3 milioane de dolari

2020 – 5,6 milioane de dolari

2021 – 5, milioane de dolari

2022 – 7 milioane de dolari

Jim Carrey a redevenit „Tipu’ de la cablu” pentru Verizon. Arnold Schwarzenegger și Salma Hayek, reclama amuzantă la BMW

Verizon, o companie americană de telecomunicații cu o cifră de afaceri de peste 93 miliarde de dolari în anul 2006 și un profit de peste 6 miliarde de dolari, s-a folosit de Jim Carrey (60 de ani)pentru a își face campanie publicitară. Unul dintre cei mai în vogă actori de comedie, Carrey și-a reluat rolul interpretat în filmul „Tipu’ de la cablu” (1996).

În schimb, Arnold Scharzenegger (74 de ani) și Salma Hayek (55 de ani) au făcut senzație în reclama de prezentare a noului model electric de BMW iX. Cei doi celebri actori interpretează rolurile a doi zei din mitologia greacă, Zeus și Hera.



Japonezii de la Nissan nu s-au lăsat nici ei mai prejos și au cheltuit o avere pentru a realiza o adevărată capodoperă cinematografică, inspirată parcă din filmele Fast & Furious, cu ajutorul unor nume grele de la Hollywood: Eugene Levy, Brie Larson, Danai Guirira și Dave Bautista.

Două dintre cele mai în vogă artiste de peste Ocean, Miley Cyrus (29 de ani) și Zendaya (25 de ani) au fost și ele protagoniste în reclamele de la Super Bowl. Alături de Dolly Parton, Cyrus a promovat tehnologia 5G a nemților de la T-Mobile.

În schimb, Zendaya, iubita lui Tom Holland și cea care a interpretat rolul lui M.J. în ultimele filme Spider-Man, s-a distrat cu fructele de mare pentru Squarespace, o companie americană de construire și găzduire de site-uri web.

Tenisul, reprezentat în reclamele de la Super Bowl LVI de către Serena Williams

Producător de bere cu un conținut caloric scăzut, dar și de băuturi din fructe, Michelob ULTRA i-au ales pe Serena Williams și pe actorul Steve Buscemi ca principali reprezentanți în acest spot publicitar. Cu 23 de titluri de Grand Slam în palmares, Serena s-a transformat într-o „Femme Fatale”, care face senzație în momentul intrării într-un club de bowling.

La Super Bowl, Mike Myers (58 de ani) l-a adus din nou în atenția publicului pe Dr. Evil, personajul negativ din seria Austin Powers, în care a jucat multiple roluri. Actorul a apărut în reclama General Motors. Myers s-a reunit cu colegii din seria Austin Powers, Seth Green, Mindy Sterling și Rob Lowe.

Criptomonedele și-au făcut și ele loc la Super Bowl

Alături de brandu-urile consacrate, obișnuite deja să își facă publicitate la Super Bowl, în 2022 a intrat în joc și piața criptomonedelor. Mai multe companii care se ocupă cu astfel de tranzacții au avut reclame în timpul meciului dintre LA Rams și Cincinnati Bengals, inclusiv una în care puteai scana codul QR de pe ecran, iar aceasta să apară pe telefonul mobil.

Cele mai așteptate filme și seriale din 2022 au avut câte un trailer pe SoFi Stadium

Pentru cei care nu sunt fani ai fotbalului american, a 56-a ediție a Super Bowl-ului le-a oferit un motiv bun să rămână treji în noaptea de duminică spre luni. În timpul pauzelor publicitare de la finala Rams – Bengals, au rulat câte un trailer și pentru cele mai anticipate filme și seriale din 2022, precum „Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, „Jurassic World Dominion” sau „The Lord of the Rings: The Rings of Power”.