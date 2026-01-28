Cât au costat pantofii personalizați cu care a mers Istvan Kovacs la Dortmund pentru a arbitra Borussia – Inter. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Înainte de a merge să arbitreze duelul din Champions League, , Istvan Kovacs și-a făcut timp pentru a se duce la shopping, alături de soția sa.

Care este prețul pantofilor românești pe care Istvan Kovacs îi poartă

Acesta a ales să-și cumpere , iar acum noi vă spunem cât costă încălțămintea care l-a cucerit pe Istvan Kovacs.

„Domnul Istvan Kovacs este unul dintre prietenii noștri și un client al brandului. Diseara va arbitra un meci în Champions League, Borussia Dortmund – Inter Milano, așa că i-am pregătit două perechi de sneakers marca Biaggio, să-i poarte înainte și după meci. Sunt modele simple, făcute pe comandă, cum a dorit dânsul.

Un astfel de model costă cam 799 de lei, însă produsul de serie este 479 de lei. Dânsul dorește doar custom shoes. Ne-am cunoscut prin niște cunoștințe comune, dânsul m-a contactat înainte de FCSB-Rapid. A venit la noi și am rămas în relații bune, pentru că am descoperit că împărtășim valori comune”, a declarat Alexandru Popescu, deținătorul brandului românesc Biaggio.

Istvan Kovacs a arbitrat finala Champions League dintre PSG și Inter

Istvan Kovacs s-a impus în ultimii ani ca unul dintre cei mai respectați arbitri români pe scena internațională, devenind o prezență constantă în competițiile majore organizate de UEFA și FIFA. Originar din Carei, acesta a impresionat prin stilul său, mai ales că preferă să lase jocul liber de multe ori și evită să intervină la faze care nu sunt foarte clare și astfel contribuie la fluidizarea partidei.

Performanțele sale au fost confirmate prin delegări la partide de cel mai înalt nivel, inclusiv în fazele finale ale competițiilor europene intercluburi și la turnee internaționale. El a fost la centru la partida dintre PSG și Inter, 5-0, din finala Champions League a sezonului trecut, și a fost felicitat pentru modul în care s-a descurcat.

Merge Istvan Kovacs la Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic?

Aventura lui Istvan Kovacs la Cupa Mondială din 2022 a fost frustrantă din punct de vedere profesional. Deși a fost selecționat de FIFA în lotul oficial și a fost al patrulea oficial (arbitru de rezervă) la opt partide din turneul final de la Qatar, inclusiv în meciul de deschidere dintre Qatar și Ecuador, nu a arbitrat efectiv niciun joc ca central pe teren.

În perspectiva Cupa Mondială din 2026, care se va desfășura în Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, Kovacs are șanse reale de a fi inclus pe lista finală a arbitrilor selectați să conducă meciuri la turneul final. UEFA l-a inclus pe lista extinsă a arbitrilor cu potențial pentru 2026 și el participă la seminarii și pregătiri decisive pentru a obține unul din locurile finale.