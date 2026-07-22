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Cât au putut să cheltuie doi campioni mondiali pe o sticlă de vin, pe care au băut-o în vestiar, după finala cu Argentina

Spania este în sărbătoare după ce echipa lui Luis de la Fuente a câștigat al doilea titlu suprem, fiind în acest moment campioană europeană, mondială și olimpică
Catalin Oprea
22.07.2026 | 12:15
Cat au putut sa cheltuie doi campioni mondiali pe o sticla de vin pe care au bauto in vestiar dupa finala cu Argentina
SPECIAL FANATIK
Ferran Torres și Marcos Llorente au băut un vin de 2000 de euro FOTO facebook
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În minutul 106 al meciului Spania – Argentina, Ferran Torres a marcat care a adus victoria ibericilor în Cupa. În acel moment, nebunia s-a dezlănțuit pe terenul MetLife Stadium, dar și în milioane de case și piețe din toată Spania.

Marcos Llorente și Ferran Torres au băut un vin de 2000 de euro

Jucătorii iberici au sărbătorit pe teren, fanii în tribune și acasă, în fața televizoarelor, dar au fost și imagini care au scăpat inclusiv de pe rețelele sociale, care au prezentat în abundență amănunte de la sărbătoarea campionilor.

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Una dintre ele s-a petrecut în vestiar, unde Marcos Llorente și Ferran Torres au deschis o sticlă de vin care are un preț generos. Ei au ciocnit un pahar dintr-o sticlă de 2000 de euro, și au făcut-o din două pahare personalizate.

Fotbalistul lui Atletico are o pasiune pentru vinuri scumpe

Artizanul momentului a fost Llorente, recunoscut pentru gusturile lui exorbitante în materie de vinuri. Iar 2000 de euro este o sumă mică, față de cei 22.000 de euro pe care i-a dat pe o sticlă de vin, pentru a-și sărbători revenirea la națională.

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În vârstă de 30 de ani, Llorente a revenit toamna trecută la națională, profitând de accidentarea unor fotbaliști din lotul lui Luis de la Fuente. Și a rămas în lot, prinzând și CM 2026, pe care l-a început chiar ca titular.

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Fotbalistul lui Atletico Madrid are un salariu de aproximativ 77.000 de euro pe săptămână, ceea ce înseamnă un venit anual net de circa 4 milioane de euro, fără a include eventualele bonusuri pe care le poate lua de la echipa madrilenă.

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A plecat de la Real Madrid la Atletico Madrid

Cei care beau pentru a bea, fără a face acest act sacru, vor experimenta otrava. Cei care beau pentru a întări o dorință adevărată de transformare, de a fi, pentru a hrăni credința, speranța și iubirea, atunci pot găsi scopul acestei substanțe cosmice”, a explicat el pasiunea pentru vinuri scumpe.

Marcos Llorente este fiul lui Paco Llorente (60 de ani), fost jucător la Atletico Madrid și Real Madrid. El are 27 de selecții la națională și a ajuns la Atletico în 2019, chiar de la rivala Real Madrid.

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