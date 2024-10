Cât câștigă Boupendza la Rapid? „Este undeva la nivelul lui Olaru!”. Vochin dezvăluie că e un „pachet de un milion de euro pe an”

Aaron Boupendza (28 de ani) a intrat rapid în prim planul fotbalului din România. Deși a jucat doar două meciuri în SuperLiga, În Giulești, atacantul câștigă o sumă colosală.

Ce salariu are Aaron Boupendza la Rapid: „Poate cel mai mare din fotbalul românesc”

„Salariul lui Boupendza cred că e mare, poate cel mai mare din fotbalul românesc în momentul ăsta. Nu am date certe dar așa simt, așa am informații. Nu vreau să greșesc dar cred că e un pachet mare. Care ajunge la un milion de euro pe an, din ce știu eu.

(nr. – Un 80.000 de euro pe lună?) Cred că da. Cam așa. Din informațiile pe care le am.”, a declarat Andrei Vochin, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„E la nivelul celor mai bine plătiți fotbaliști de la FCSB”

Apropiat al lui Dan Șucu, Robert Niță l-a contrazis pe consilierul lui Răzvan Burleanu. „Nu are salariul ăsta. Cu prima de instalare și cu salariul nu e nici măcar pe aproape de ce spune Andrei. E la nivelul celor mai bine plătiți fotbaliști de la FCSB să zicem. (n.r. – E peste Olaru?) Pe acolo.

Ținând cont că Olaru joacă de o viață acolo, el (n.r. – Boupendza) venind liber de contract și refuzând de la Zamalek o ofertă de 3.000.000 de dolari. Ajunge la un salariu normal, de top, din România.

În jur de cât are Olaru sau cât a avut și Coman la FCSB. (n.r. – În jur de 50.000 de euro?) Mai jos”, a transmis Robert Niță.

„Din informațiile mele, are dreptate Vochin. E undeva pe la 1 milion. Cu tot cu primă de instalare. Cu bonusuri, cu tot”, a intervenit și Horia Ivanovici.

„Bonusurile sunt în funcție de performanță. Dacă se câștigă campionatul, dacă joci un număr de jocuri”, a adăugat Niță.

Aaron Boupendza, care n-a marcat încă în tricoul Rapidului, are 35 de selecții și 8 goluri pentru naționala Gabonului.

Dănuț Lupu nu e impresionat de Boupendza: „Eu nu îl luam”

Aaron Boupendza n-a dat niciun gol și niciun assist în meciurile pe care le-a jucat la Rapid, cu Farul și FCSB. „Două etape sunt puține ca să îmi dau cu părerea. Și eu dacă intru în teren și mă vezi cum ating mingea zici că merit. Trebuie să mai alergi, să dai goluri.

Eu stau și mă gândesc. Ai avut ofertă de 3 milioane și vii în România pentru 1 milion? Ce jucător nu vrea bani? Nu îl voia nimeni din Europa, doar Rapidul? Dacă ținem cont de lotul pe care îl are Rapidul, eu nu îl luam”, a declarat Dănuț Lupu.

Boupendza, SALARIU COLOSAL la Rapid, DEZVALUIT IN DIRECT la Fanatik SuperLiga