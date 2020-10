Cât câștigă Carmen Iohannis. Soția președintelui este profesoară de limba engleză la un liceu din Sibiu

Carmen Iohannis, soția președintelui României, este profesoară de limba engleză la Colegiul Gheorghe Lazăr din Sibiu.

O persoană discretă, elegantă, Prima Doamnă a ales să nu-și urmeze soţul la Cotroceni. A continuat să-și exercite profesia în Sibiu.

Carmen şi Klaus Iohannis sunt căsătoriți de peste 25 de ani. Viețile celor doi s-au schimbat radical în anul 2014, după alegerile prezidențiale din România.

Ce salariu primește Carmen Iohannis

Prima Doamnă a României este profesoară la un liceu prestigios din Sibiu și a obținut anul trecut suma de 43.450 de lei. Salariul pe lună pentru Carmen Iohannis este de 3.620 de lei.

Conform declaraţiei de avere preşedintele României a încasat din salarii în 2019 suma de 179.7345 de lei.

Klaus şi Carmen deţineau până anul trecut două apartamente şi trei case. În cea mai recentă declaraţie de avere, înregistrată în 11 iunie 2020, a mai apărut încă un apartament în Sibiu. Acesta are o suprafaţă de 67 de metri pătraţi și este moştenit de Carmen Iohannis.

În plus, șeful statului are un depozit la BCR, deschis în 1999. Are în cont suma de 208.000 lei. Klaus Iohannis este președintele României din 21 decembrie 2014. În trecut a ocupat funcția de primar al orașului Sibiu.

„În primul rând, soţia mea, Carmen, s-a bucurat foarte mult că a reînceput şcoala, merge la şcoală, de câteva zile bune deja, cu foarte mult entuziasm. Copiii sunt bucuroşi că şcoala a reînceput, se respectă toate condiţiile şi lucrurile merg bine spre foarte bine”, a precizat Iohannis, referitor la soţia, după reînceperea anului școlar.

