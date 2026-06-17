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Cât câștigă comentatorii de la Antena 1 pentru fiecare meci de la Cupa Mondială 2026. Comparația cu veniturile de la Pro TV

Antena 1 a dat lovitura pe piața media și a achiziționat drepturile de transmisie ale Cupei Mondiale 2026. Cât câștigă, de fapt, cei 11 comentatori folosiți pe parcursul turneului final.
Traian Terzian
17.06.2026 | 09:15
Cat castiga comentatorii de la Antena 1 pentru fiecare meci de la Cupa Mondiala 2026 Comparatia cu veniturile de la Pro TV
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Câți bani primesc comentatorii de la Antena 1 pentru fiecare meci de la Cupa Mondială 2026. Sursă foto: colaj Fanatik
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Iubitorii fotbalului din România sunt conectați în aceste zile la Antena 1 pentru a vedea întâlnirile de la Cupa Mondială. Postul de televiziune are 11 comentatori pentru cele 104 dueluri, iar aceștia sunt recompensați pentru fiecare prestație.

Cu cât îi plătește Antena 1 pe comentatorii partidelor de la Cupa Mondială 2026

Chiar înainte de începerea Cupei Mondiale, Antena 1 a anunțat că a pregătit o echipă de 11 comentatori pentru turneul final. Cei aleși pentru această treabă sunt Felix Drăghici, Andrei Rădulescu, Marian Olaianos, Dan Pavel, Bogdan Pasăre, Robert Şişcă, Bogdan Hofbauer, Adrian Cheltuitoru, Valentin Halacenco, Bogdan Ormuz și Andrei Nicolae.

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Conform golazo.ro, care citează surse din cadrul postului de televiziune, cei 11 sunt plătiți cu suma de 100 de euro pentru fiecare apariție. Trebuie remarcat faptul că la fiecare joc de la Cupa Mondială sunt câte doi comentatori.

Suma cu care sunt recompensați jurnaliștii de către Antena 1 este asemănătoare cu cea primită de comentatorii Pro TV, care apar pe platforma de streaming Voyo, acolo unde se transmit în direct, printre altele, campionatele din Anglia și Franța.

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Antena 1, decizie radicală înainte de Cupa Mondială 2026

Postul de televiziune s-a bazat foarte mult pe calificarea echipei naționale a României la Cupa Mondială din 2026, lucru care ar fi adus beneficii uriașe. Cum ”tricolorii” au rămas acasă, iar orele de disputare ale jocurilor nu sunt cele mai atractive pentru fanii fotbalului din țara noastră, trustul Intact a trebuit să-și regândească întreaga strategie.

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Pentru a limita cât mai mult costurile de producție și pentru a reduce pierderile financiare, s-a luat hotărârea să nu se trimită comentatori la fața locului decât cu începere de la jocurile din faza sferturilor de finală. Practic doar opt întâlniri vor fi comentate de pe stadion, toate urmând să aibă loc pe teritoriul Statelor Unite ale Americii.

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Cât costă publicitatea la Antena 1 pe timpul Cupei Mondiale

Trustul Intact a făcut un pariu riscant în momentul în care a achiziționat drepturile de transmisie a meciurilor de la Cupa Mondială, dar speră să-și scoată investiția cu ajutorul spoturile publicitare din timpul turneului.

Antena 1 a pregătit pentru clienții săi cinci pachete separate de publicitate, iar costurile diferă în funcție de momentul difuzării și al orei de disputare a respectivei partide. FANATIK a aflat în exclusivitate cât costă spoturile publicitare de 20 de secunde în această perioadă.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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