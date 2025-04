Cât câștigă grădinarii de Palatul Cotroceni, despre care Ilie Bolojan a spus că ”fac naveta pe un salariu mic”. Lista sporurilor oferite de Administrația Prezidențială

Ilie Bolojan s-a arătat impresionat de performanțele grădinarilor de la Palatul Cotroceni, despre care spune că fac naveta în fiecare zi și muncesc pe un salariu destul de mic. FANATIK a aflat cât câștigă cei 13 grădinari de la Palatul Cotroceni.

Ilie Bolojan a ținut să-i cunoască pe cei 13 grădinari de la Cotroceni: ”Totul arată impecabil”

, și-a propus să schimbe percepția oamenilor despre instituția pe care o conduce. Încă din primele zile ale mandatului, el a anunțat că va dormi la Palatul Cotroceni, pentru a nu mai ocupa o casă de protocol. În plus, el a deschis porțile palatului pentru public, în fiecare săptămână, de vineri până duminică. Astfel, românii au putut pătrunde în zonele de grădină, în curtea interioară sau au putut să viziteze biserica din incinta palatului.

ADVERTISEMENT

Recent, Bolojan a dezvăluit că s-a plimbat el însuși prin grădină, timp de vreo zece minute și a fost impresionat de starea în care se prezintă spațiile verzi.

„Acum, într-una din zile, am ieşit într-o seară, eram destul de surescitat, şi zic să fac o plimbare de 10 minute prin curtea Palatului Cotroceni. E o curte mică de vreo 13 hectare de grădină. Şi când am văzut florile şi toate aleile puse la punct, eu nu mai ieşisem, chiar dacă eram acolo, aveam un cerc din ăsta strâmt. Am zis, totuşi, cine lucrează? Trebuie să-i cunosc pe oamenii ăştia.

ADVERTISEMENT

Am 13 colegi, 13 grădinari, nişte oameni simpli, care fac naveta de la Bolintin, din zona Giurgiu, deci vin o oră jumate în fiecare dimineaţă, pe un salariu destul de mic, şi lucrează din greu. Vă daţi seama, când e vară, e vară, când e toamnă, plouă, dar arată totul impecabil”, a declarat Ilie Bolojan la Prima TV.

Grădinarii de la Cotroceni nu se ocupă doar de plante

Cei 13 grădinari despre care vorbește Ilie Bolojan sunt angajați ai Serviciului Amenajări Spații Verzi, care se subordonează Direcției Tehnice din cadrul Departamentului Managementul Resurselor. Șeful departamentului raportează direct Președintelui României.

ADVERTISEMENT

Serviciul Amenajări Spații Verzi are atribuții în amenajarea, curățenia și întreținerea spațiilor verzi aflate în incinta Palatului Cotroceni. De asemenea, acest serviciu se ocupă cu deszăpezirea aleilor rutiere și a parcărilor din incinta complexului, colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor, vidanjarea apelor uzate și desfundări de canalizări exterioare, etc.

ADVERTISEMENT

Ce salarii au grădinarii lui Ilie Bolojan

Toți cei 13 grădinari sunt încadrați în schema de personal drept muncitori calificați, cu studii generale sau medii (8 sau 12 clase), însă . Cel mai bine câștigă angajații cu peste 20 de ani de vechime, care primesc un salariu de bază de 6.345 de lei. Ei mai primesc un spor de condiții vătămătoare în valoare de 443 de lei și un alt spor de noapte, de 738 de lei. În plus, Administrația Prezidențială mai oferă angajaților o indemnizație de hrană în cuantum de 347 de lei pe lună. În acest caz, salariul net ajunge la aproximativ 4.600 de lei pe lună.

La cealaltă extremă se află angajații care au vechime mai mică în muncă, între doar 5 și 10 ani. Aceștia primesc un salariu net de aproximativ 4.100 de lei, incluzând toate sporurile.

Mai există în schema instituției un post de ”șef formație muncitori”, care are un salariu de bază de 6.624 de lei, la care se adaugă sporul de condiții vătămătoare (509 lei), sporul de noapte (849 de lei) și norma de hrană. La finalul lunii, acesta va primi ”în mână” aproximativ 4.800 de lei.

Grădinarii au printre cele mai mici salarii din Administrația Prezidențială. Un șofer cu studii medii sau generale, are un salariu de bază de 6.345 de lei, însă acesta nu are la fel de multe sporuri precum muncitorii calificați. Același salariu de bază îl are și un secretar de cabinet al unui consilier prezidențial, acesta beneficiind, în plus, doar de indemnizația lunară de hrană.

Aproape 40 de milioane de lei, cheltuiți cu salariile angajaților de la Palatul Cotroceni

Cel mai mare salariu îl are, în prezent, Președintele României, cu un salariu de bază de 24.960 de lei. Acesta se calculează înmulțind salariul minim brut pe țară garantat în plată cu coeficientul de ierarhizare (12 pentru Președintele României).

Un consilier prezidențial primește 21.840 de lei, iar un consilier de stat, 16.640 de lei.

Administrația Prezidențială mai oferă indemnizații pentru titlul științific de doctor, în cuantum de 950 de lei, în timp ce personalul militar detașat beneficiază de o compensație egală cu 10% din salariul de bază. Nu în ultimul rând, toți angajații instituției au beneficiat, anul trecut, de vouchere de vacanță. În anul 2024, cheltuielile cu salariile personalului Administrației Prezidențiale s-au ridicat la aproape 38,5 milioane lei.