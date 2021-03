Cât câștigă lunar un prefect. Salariul este același ca la parlamentari

Conform Legii salarizării unitare în sectorul public, un prefect se află pe aceeași treaptă de salarizare cu senatorii și deputații, însă la leafa reprezentanților Guvernului în teritoriu se adaugă și alte venituri.

Din acest motive, există prefecți care câștigă, în momentul de față, mai mult decât suma câștigată lunar de către un membru al Parlamentului întrucât prefecții au și alte beneficii față de indemnizația pe care o au deputații și senatorii.

Salariul brut al prefecților este egal cu indemnizația parlamentarilor, anume 18.720 lei, asta însemnând că salariul care le intră pe card prefecților este de 10.951 lei.

Prefecții primesc, în plus față de parlamentari, indemnizație de hrană

La această sumă se adaugă valoarea voucherelor de vacanță pe care le primește fiecare bugetar anual, de 1.450 de lei, însă Guvernul a suspendat acordarea acestor vouchere pentru anul în curs. Spre deosebire de parlamentari, prefecții primesc un fel de al treisprezecelea salariu pe an, sub forma indemnizației de hrană care este în valoarea de 11.680 de lei pe an.

De asemenea, prefecții beneficiază și de decontarea cheltuielilor cu chiria sau cu deplasarea la serviciu în cazul în care nu au domiciliul în localitatea în care muncesc. Potrivit unui proiect de ordin al Ministrului de Interne, cheltuielile cu chiria pentru anul 2021 rămân la același nivel cu cel de anul trecut.

„În anul 2021, pentru fiecare funcție de prefect, respectiv de subprefect, plafonul maxim privind cheltuielile pentru locuința de serviciu, cheltuielile pentru cazare și cheltuielile pentru deplasarea dus-întors între municipiul în care are sediul instituția prefectului și localitatea în care își au domiciliul prefectul și subprefectul este de 18.000 lei, respectiv 1.500 lei lunar”, se arată în actul normativ.

În cazul în care chiria plătită de un prefect este mai mare de 1.500 de lei, ceea ce depășește această sumă este plătit din buzunarul demnitarului. Suma rezervată de către MAI pentru 2021 în vederea achitării chiriilor este de 190.500 lei. Totuși nu va fi cheltuită întreaga sumă întrucât o parte dintre cei 127 de prefecți și subprefecți au domiciliul în localitățile în care se află și sediile prefecturilor.

În cazul subprefecților, pe lângă suma pentru chirie, și indemnizația de hrană este fixată la aceleași nivel ca la prefecți. Diferența apare la nivelul salariului care este de 15.600 lei brut pentru subprefecți, ceea ce reprezintă 9.126 lei net.

Spor de COVID în prefecturi

În ultima vreme, salariile din prefecturi au crescut, după ce în multe județe s-a decis acordarea sporului de COVID, în valoare de 30% din salariu, cu toate că aceste instituții nu au fost tocmai în linia întâi a combaterii epidemiei de coronavirus. Trebuie totuși spus că ordonanța de urgență prin care a fost posibilă acordarea sporului, adoptată în august 2020 de către guvernul Orban, excludea dintre potențialii beneficiari ai sporului pe prefecți și subprefecți.

Potrivit articolului 123 din Constituție, „prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local”. Odată cu instalarea guvernului Cîțu, prefecții și subprefecții au fost scoși din categoria înalților funcționari publici și trecuți în categoria demnitarilor care sunt numiți politic. S-a revenit astfel la situația dinainte de 2004.

În timpul guvernării PNL-PD, a fost adoptată o lege prin care prefecții, subprefecții, inspectorii guvernamentali și secretarii generali din ministere și instituțiile din subordinea Guvernului au devenit înalți funcționari publici, fără afiliere politică. Deși teoretic erau apolitici, de atunci prefecții au fost selectați dintre persoane apropiate de un partid sau altul, chiar dacă oficial nu aveau sau nu mai aveau carnet de partid.