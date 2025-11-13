News

Cât câștigă pe lună primarul Sectorului 4, Daniel Băluță. ”Mi-a scăzut leafa cu 10% în urma ordonanţelor austerităţii”

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidatul PSD la Primăria Capitalei, a dezvăluit, în cadrul emisiunii FANATIK EXCLUSIV, cât câștigă pe lună.
Ana-Maria Tomescu
13.11.2025 | 11:06
Cat castiga pe luna primarul Sectorului 4 Daniel Baluta Mia scazut leafa cu 10 in urma ordonantelor austeritatii
EXCLUSIV FANATIK
Daniel Băluță a fost primul invitat al emisiunii FANATIK EXCLUSIV Foto: colaj Fanatik
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidatul PSD la Primăria Capitalei, a fost primul invitat al jurnalistului Horia Ivanovici la noua serie de emisiuni FANATIK EXCLUSIV, care îmbină politica și sportul. Edilul a făcut dezvăluiri incendiare, vorbind inclusiv despre suma pe care o câștigă ca primar.

Daniel Băluță a dezvăluit cât câștigă pe lună

Pe lângă subiectele legate de activitatea politică, angajamentele asumate în fața bucureștenilor și viața de familie, Daniel Băluță a abordat și alte teme de interes. Fiind întrebat direct de gazda emisiunii cât câștigă pe lună ca primar al Sectorului 4, candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Generală a Municipiului București nu s-a ferit să dezvăluie suma.

Ba chiar, edilul spune că salariul i-a scăzut cu 10% în urma ordonanțelor austerității. „Ca primar, salariul este 17.800 și ceva de lei pe lună. A scăzut cu 10% în urma prevederilor acestor ordonanțe de austeritate. Am câștigat ceva mai mult până acum”, a mărturisit Daniel Băluță, joi, în dialogul cu Horia Ivanovici.

Cât de mulțumit este primarul Sectorului 4 de salariul său: „Banii nu sunt totul”

La remarca gazdei emisiunii conform căreia salariul nu este suficient de motivant pentru responsabilitățile unui primar, Daniel Băluță spune că „nu este ipocrit” să susțină că nu contează cât câștigă, dar consideră că „banii, în viață, nu sunt totul”.

„Să nu mă luați în calcul niciodată ca un contracandidat. Eu, pentru 3.000 de euro, nu m-aș băga (n.r. la o candidatură pentru funcția de primar). Nu o să concurăm niciodată. Eu nu vorbesc de omul de rând, normal că pentru un om de rând un salariu de 17.800 de lei este bun. Dar pentru toată responsabilitatea unui primar …”, a subliniat Horia Ivanovici, făcând referire la salariul câștigat de primari.

„Este într-adevăr o responsabilitate, dar este și o satisfacție foarte mare. Știți că viața este făcută din mai multe componente, apropo de acea piramidă a nevoilor. Este extrem de important venitul pe care îl ai, orice acțiune umană are la bază motivația.

Probabil că oamenii se întreabă deseori «dar de ce faci lucrul acesta?» Banii, în viață, sunt foarte importanți, dar nu sunt totul”, a fost răspunsul lui Daniel Băluță.

