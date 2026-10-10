Cât câștigă Răzvan Burleanu la FRF. Salariul președintelui Federației, comparat cu cel al șefilor din fotbalul european

ADVERTISEMENT

Veniturile lui Răzvan Burleanu (42 de ani) au devenit recent un subiect fierbinte în fotbalul românesc, declanșând reacții vehemente din partea oamenilor din fenomen. Deși președintele Federației Române de Fotbal (FRF) a susținut public că încasează un salariu de bază de 6.000 de euro de la Casa Fotbalului, veniturile sale totale lunare ating o sumă mult mai mare. Unde se situează în comparație cu alți lideri din fotbalul european.

Salariul lui Răzvan Burleanu la FRF

pentru un nou mandat la șefia fotbalului românesc, după ce l-a învins în alegeri pe Ilie Drăgan, principalul său contracandidat. Victoria a fost adjudecată după ce a primit 258 de voturi, față de cele doar 5 primite de rivalul său. În funcție încă din 2014, Burleanu va mai conduce destinul fotbalului românesc pentru încă patru ani și va primi un salariu foarte bun din partea Federației Române de Fotbal. Mai exact, el câștigă o sumă de aproximativ 6.000 de euro lunar, după cum declara chiar el, nu cu mult timp în urmă.

ADVERTISEMENT

„Ce trebuie să clarificăm este că Federația Română de Fotbal îmi oferă un salariu în jur de 6.000 de euro. Niciodată nu am avut un obiectiv în ceea ce privește acest aspect financiar. De ce? Pentru că am crescut într-o familie în care părinții mei mi-au oferit tot. Mult mai mult am fost interesat să fac lucrurile cât mai bine în domeniul în care activez și în continuare vă asigur că aceasta este singura mea misiune. Noi, la finalul anului 2024, am reușit să ne triplăm veniturile în ultimii 11 și atingem venituri în valoare de 43 de milioane de euro”, declara Răzvan Burleanu, conform

De unde mai încasează Răzvan Burleanu bani

Președintele FRF și-a consolidat în ultimii ani poziția în forurile internaționale, fiind membru în Consiliul FIFA și în Comitetul Executiv UEFA. Aceste funcții îi aduc venituri suplimentare importante, pe lângă salariul încasat de la Federația Română de Fotbal

ADVERTISEMENT

Potrivit , Răzvan Burleanu a încasat 250.000 de dolari de la FIFA, 7.200 de euro de la UEFA și aproximativ 100.000 de euro de la FRF. Astfel, veniturile sale lunare au fost de aproximativ 27.000 de euro lunar.

ADVERTISEMENT

Cum se compară câștigurile lui Burleanu cu șefii din fotbalului

Potrivit raportului financiar UEFA pentru sezonul 2024/2025, Aleksander Čeferin a primit o remunerație fixă brută de 3.250.000 de franci elvețieni, echivalentul a aproximativ 3,5 milioane de euro la cursul de la încheierea exercițiului financiar. Veniturile lui Ceferin au crescut considerabil de-a lungul anilor. În 2019, remunerația sa era de aproximativ 1,74 milioane de euro, iar în perioada pandemiei ajunsese la circa 2,19 milioane de euro.

ADVERTISEMENT

La rândul lor, membrii Comitetului Executiv UEFA, din care face parte și Răzvan Burleanu, au prevăzută în grila de remunerare o indemnizație fixă anuală de 160.000 de euro, echivalentul a aproximativ 13.300 de euro lunar. Vicepreședinții UEFA beneficiază de o remunerație anuală de 250.000 de euro.

Trebuie precizat însă că aceste valori reprezintă grilele de remunerare ale UEFA și nu confirmă automat sumele efectiv încasate de fiecare oficial. În cazul lui Răzvan Burleanu, declarația de avere aferentă anului 2024 indică venituri de 7.200 de euro din partea forului continental.

ADVERTISEMENT

La nivelul federațiilor naționaale din Europa, remunerațiile conducătorilor variază considerabil. În Germania, Bernd Nuendorf primește aproximativ 246.000 de euro anual pentru șefia DFB, echivalentul a 20.500 de euro lunar. În Italia, de euro brut pe an.

În Franța, Philippe Diallo avea stabilită o remunerație de 8.000 de euro lunar, în timp ce Federația Spaniolă de Fotbal a aprobat pentru funcția de președinte un salariul anual de 368.000 de euro. În schimb, de o remunerație totală de aproximativ 5,29 milioane de euro, incluzând salariul fix, bonusurile și indemnizațiile. Suma echivalează cu aproximativ 441.000 de euro lunar, de peste 16 ori mai mult decât veniturile lunare de 27.000 de euro atribuite lui Răzvan Burleanu.