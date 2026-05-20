Cât câștigă șoferul, paznicul sau bufetierul de la Primăria Capitalei. Cine are cel mai mare salariu din instituție: nu e Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu nu este cel mai bine plătit șef din Primăria Capitalei.
Daniel Coltuc
20.05.2026 | 12:00
Ciprian Ciucu își plătește bine subalternii din Primăria Capitalei / Foto: George Călin, Inquam Photos
Primăria Capitalei are 1.272 de angajați, însă numărul acestora urmează să fie redus la 848, conform unui proiect aprobat la începutul lunii aprilie. Din acestea, 87 sunt poziții de conducere iar 604 de posturi reprezintă funcții publice. Alte 151 de posturi vor fi contractuale, iar dintre acestea nouă vor fi de conducere iar trei de demnitate publică.

Câți bani câștigă Ciprian Ciucu și șefii din PMB

Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei, se bucură, în prezent, de o indemnizație de 24.150 de lei, potrivit unui document referitor la veniturile brute ale funcțiilor din cadrul Primăriei Municipiului București, la data de 31 martie 2026. Salariul lui ar putea crește în perioada apropiată, potrivit unui proiect de lege aflat în lucru la Ministerul Muncii și cel al Finanțelor Publice. Acesta stabilește că primarul general al Capitalei va avea o indemnizație de cel puțin 25.475 de lei. Este cel mai mare salariu pe care-l au edilii din țară, care câștigă în funcție de numărul de locuitori al localităților pe care le administrează.

Paradoxal, la nivelul Primăriei Municipiului București, Cristian Ciucu nu are cel mai mare salariu. El este depășit de Lucian Judele, administratorul public al Municipiului București, ”moștenit” de Ciucu de la Nicușor Dan. Acesta are un salariu de bază care se ridică la 29.328 de lei.

Mai departe, un viceprimar primește o indemnizație de 21.736 lei, în timp ce secretarul general al municipiului, directorul general, cel executiv și arhitectul șef primesc 20.982 lei. Adjunctul directorului executiv este recompensat cu 19.540 de lei, după care șefii de serviciu se aleg cu un salariu de bază de 15.989 lei iar șefii de birou ajung la 15.161 lei.

În ceea ce privește personalul contractant, PMB își plătește un director cu 17.232 lei iar un șef de serviciu cu 12.437 lei. Directorii de cabinet și consilierii au venituri cuprinse între 7.704 și 8.596 lei iar inspectorii de specialitate câștigă între 4.445 lei (salariul de bază pentru debutanți) și 9.696 lei (gradul IA).

Salariul muncitorilor, al pompierilor, bufetierilor și curierilor de la Primăria Capitalei

Însă la PMB nu lucrează doar șefi. Funcțiile de execuție, cum ar fi cel de casier sau de magazioner au salarii cuprinse între 4.179 și 6.048 lei, iar portarii, paznicii, pompierii, bufetierii și curierii pleacă de la 4.700 de lei și ajung la 5.855 lei.

Șoferii de la primăria lui Ciucu sunt recompensați cu 4.700 de lei, dar salariul de bază poate crește până la 5.855 lei, tot în funcție de gradul și treapta profesională. În fine muncitorii calificați au câștiguri care încep de la 4.280 lei și pot ajunge la 5.704 lei.

Salariu de bază reprezintă venitul brut care apare pe contractul de muncă, la care se pot adăuga alte sporuri sau beneficii, în funcție de politica instituției angajatoare.

Ce sporuri primesc angajații municipalității

De exemplu, salariul primarului sau al viceprimarului poate crește cu 40% dacă lucrează pentru implementarea unor proiecte finanțate din fonduri europene. De asemenea, angajații PMB care exercită activități de control financiar beneficiază de o majorare cu 10%, în timp ce deținătorii unui titlu științific de doctor își adaugă la salariu câte 500 de lei pe lună.

Sporul pentru condiții periculoase au vătămătoare este de 300 de lei brut, iar cel de noapte este de 25% din salariul de bază. Pentru activitatea desfășurată de persoanele cu handicap grav sau accentuat se acordă un spor de 15%, indemnizația de hrană este de 348 de lei pe lună iar voucherele de vacanță, de 800 de lei (pentru angajații care câștigă sub 6.000 de lei pe lună).

Daniel Coltuc
Daniel Coltuc este redactor pe zonele de Actualitate/Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Cotidianul, apoi a coordonat departamentul Monden al ziarului Libertatea.
