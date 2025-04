Cât câștigă un livrator de mâncare, în Timișoara. Salariul nu este deloc unul mic

Câți bani câștigă lunar un livrator de mâncare, în Timișoara. Nu este deloc o muncă ușoară, însă, beneficiile financiare sunt pe măsură.

Livratorii de mâncare, prezinți în toate marile orașe din România

În ultimii ani, comenzile online au luat amploare. Românii și-au extins aria, iar acum, pe lângă diverse produse, mâncarea adusă direct la ușă a devenit o tradiție pentru unii.

În marile orașe, mii de livratori de mâncare asigură mesele românilor înfometați. În mașină, pe trotinetă sau pe bicicletă, munca lor nu este deloc una ușoară. Totuși, puțini sunt cei care vorbesc sincer despre beneficiile financiare ale unui astfel de job.

Recent, un tânăr din Timișoara a decis să fie transparent și a vorbit despre . Dincolo de experiență și stabilitate, un astfel de loc de muncă oferă și salariu foarte mare.

Ce salariu are un livrator de mâncare

Tânărul din Timișoara a povestit că preferă să facă livrări cu mașina și nu cu bicicleta. Astfel, își creează cele mai bune condiții, indiferent de sezon. O lună de muncă îi aduce nici mai mult, nici mai puțin de 10.000 de lei.

”Păi, am ales să fac livrări cu mașina în loc de bicicletă, scuter sau trotinetă pentru că am confortul pe care îl vreau. Am încălzire în scaune pentru iarnă, am climă pentru vară. Fac undeva la trei plinuri pe săptămână. Asta înseamnă 450 de lei, dar eu fac încasări de 2500 de lei pe săptămână.

În patru săptămâni, asta înseamnă 10.000 lei, din care scădem 3.000 lei cheltuieli cu contabil, taxe la stat, combustibil și un fond de reparații, bineînțeles, pentru schimburi și revizii. Îmi rămân bani curați undeva pe la 7.000 lei sau 7.500 lei. Deci, eu cred că merită.”, a spus acesta, potrivit

Ce program are tânărul, ca livrator de mâncare

Este foarte bine cunoscut faptul că un astfel de loc de muncă le oferă angajaților un program flexibil. Cei care muncesc mai mult, câștigă mai mulți bani, însă, nici cei care muncesc câteva ore nu sunt plătiți prost.

Tânărul din Timișoara a povestit că de luni până joi, programul său de lucru este de 12 ore. Vinerea și în weekend, acesta reduce numărul de ore lucrate și livrează mâncare între 08:00 și 15:00. Potrivit lui, cei care muncesc mult și în weekend, au posibilitatea de a câștiga 3.500 de lei pe săptămână.

În ultima vreme, din ce în ce mai mulți români sunt atrași de ideea de . Un astfel de loc de muncă la oferă un salariu generos, dar și un program flexibil. Tocmai de aceea, pentru mulți dintre ei, a fi livrator de mâncare este un al doilea job.