Cât câștigi, de fapt, dacă pui 1.000 de euro într-un depozit bancar pentru 1 an de zile. Ce oferte au Banca Transilvania, BCR, BRD, ING, CEC Bank sau Raiffeisen pentru clienți și nu numai

În contextul economic actual, românilor le este din ce în ce mai greu să pună bani deoparte. Totuși, există și persoane care fac sacrificii pentru a păstra bani de la o lună la alta. Modalitățile de economisire sunt multiple, însă, care este cea ma bună dintre toate.

Depozitele la termen, cea mai comună variantă de a economisi bani

și-au pus amprenta asupra bugetului tuturor, astfel că, deschiderea unui cont de economii a devenit aproape imposibilă. Românii trăiesc de la o lună la alta, iar din salariul încasat, puțini sunt cei care își permit să pună bani deoparte.

Primul instinct al românilor care vor să economisească bani este să își deschidă un cont bancar. Este deja foarte bine cunoscut faptul că băncile oferă o anumită dobândă pentru depozitele în valută și pentru cele în lei.

Anul trecut, mai multe bănci din România au decis să majoreze dobânda pentru depozitele în valută și au scăzut dobânda pentru depozitele în lei. 15 bănci au adoptat aceste modificări, iar în funcție de suma de bani depusă, românii se pot alege, la final, cu un mic câștig din dobândă.

Potrivit , un român care efectuează un depozit de 5.000 de lei, după un an, va avea un câștig de maxim 380 de lei. În cazul în care depozitul se efectuează în euro, dobânda este și mai mică. Pentru 1.000 de euro, după 12 luni, câștigul va fi de doar 27 de euro.

Care este dobânda de care beneficiezi pentru depozitele la termen, în funcție de banca pentru care optezi

În funcție de banca pentru care optează, la depozite. De exemplu, Banca Transilvania pune la dispoziția tuturor opțiunea de a pune bani deoparte sub forma unor depozite în lei, euro sau dolari. Suma minimă este de 100 de lei sau de 250 de euro sau dolari.

La Banca Transilvania, în cazul depozitelor în lei, dobânda încasată pe un singur an este de 5.25%. În cazul depozitelor în euro, dobânda este mult mai mică, de doar 1.50%. Românii care au depozite în dolari, beneficiază de dobândă de 3.25% pe an.

BCR are o altă propunere pentru români. Și anume, depozitul la termen în lei, pe 5 luni, cu dobândă promoțională de 6.7% pe an. Aceste depozite pot fi deschise de cei care încasează deja sau urmează să încaseze venitul la BCR. Depozitul va fi constituit, evident, din sume noi, iar beneficiarul are acces oricând la sumele din depozit.

Românii care vor să își deschidă depozite la termen la BRD, au opțiunea în lei sau în valută. Pentru depozitele în lei, dobânda fixă pe an este de 5%, atât la ghișeu, cât și în aplicație. În ceea ce privește depozitele în valută, dobânda este de 2.75% la ghișeu și de 3.25% în aplicație.

Românii care iau în calcul varianta depozitelor la ING, au la dispoziție opțiunea de depozit la 7 zile, la o lună, la 3 luni și la un an. Pentru depozitele în lei, suma minimă este de 1.000 de unități.