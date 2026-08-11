Sport

Cât cere Farul pe noua perlă din Academia lui Hagi! “E mai bun decât Bîrligea”

Constănțenii au scos în prim plan, în acest sezon, un fotbalist sclipitor, care a făcut diferența în toate cele patru etape disputate până acum în SuperLiga României
Catalin Oprea
11.08.2026 | 08:40
Cat cere Farul pe noua perla din Academia lui Hagi E mai bun decat Birligea
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Iustin Doicaru este noua perlă a Academiei Hagi FOTO sportpictures
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Iustin Doicaru este unul dintre remarcații începutului de sezon. Atacantul de 19 ani al Farului a avut contribuții decisive în fiecare dintre primele patru etape, scurse până acum, reușind să-i ia fața mult mai experimentatului Denis Alibec.

Iustin Doicaru are trei goluri și o pasă decisivă

Doicaru a marcat în runda inaugurală, cu U Cluj, apoi i-a oferit o pasă decisivă lui Ahlinvi în etapa a doua. A marcat din nou împotriva celor de la FCSB, iar seria a continuat cu golul din lovitură liberă reușit în victoria cu Csikszereda.

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Produs al Academiei Hagi, Iustin Doicaru a debutat în Superligă pe 27 octombrie 2023, în partida restantă cu UTA, încheiată 2-2. Atacantul avea atunci 16 ani, 8 luni și 19 zile, fiind unul dintre cele mai precoce produse ale clubului.

Iustin provine dintr-o famile în care tatăl său a fost fotbalist. Radu Doicaru a jucat în prima ligă a României pentru Farul și Ceahlăul, iar în ligile inferioare pentru Callatis Mangalia, echipa orașului natal, unde s-a născut și Iustin.

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Hagi a pus ochii pe el pentru națională

Atacant înalt de 1,85 metri, Iustin poate juca și în centrul liniei ofensive, dar și ca winger. El are un șut de excepție pentru vârsta lui, dar și forță de pătrundere. Anul trecut, a jucat destul de puțin (9 meciuri/un gol), deoarece a fost accidentat.

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Debutul din acest sezon îi face însă pe constănțeni să viseze frumos, mai ales că Hagi a pus ochii pe el și l-ar putea chema la naționala mare, deși puștiul a jucat pentru România doar la junior, fiind eligibil acum și pentru U20 și pentru U21.

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Farul ar vrea 5 milioane de euro pe el

„Nu l-am vinde sub 5 milioane de euro. În momentul ăsta e mai bun decât Bîrligea. Dă Bîrligea golul ăla din lovitură liberă cum a dat Doicaru? Îl întoarce pe Chipciu cum l-a întors la Cluj? Sunt niște calități pe care nu le vezi. Dacă domnul Becali a refuzat 5 milioane pentru Bîrligea, noi cât să cerem?”, a declarat Ciprian Marica, acționar minoritar la Farul, pentru VoyoSport Live.

”Doicaru are un stâng foarte bun, biomecanică foarte bună și exersează, dar asta e calitatea lui numărul 1, are execuții de excepție. Va câștiga ritmul, este un efort destul de mare, important e că este sănătos, nu se accidentează și crește de la meci la meci”, a spus Sabău despre fotbalistul său.

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Doicaru este cel mai tânăr de grupul de cinci fotbaliști care se află în fruntea clasamentului golgheterilor din Superligă, toți cu trei goluri marcate: Stefan Drazic (CFR Cluj – 34 ani), Patrick Fernandes (Oțelul – 32 ani), Steven Nsimba (U Craiova – 29 ani), Andrei Cordea (CFR Cluj -27 ani), Iustin Doicaru (Farul – 19 ani).

 

 

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