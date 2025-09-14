Cât cheltuie lunar Cristi Borcea pentru a-i întreține pe cei nouă copii ai săi. Suma plătită de fostul şef de la Dinamo e una uriașă

Cine se întreabă câți bani cheltuie lunar Cristi Borcea pentru a-i întreține pe cei nouă copii ai săi, va fi surprins să afle că suma e una uriașă. Puțini oameni reușesc să câștige atât de mult în ani întregi de muncă.

Cine au fost femeile din viața lui Cristi Borcea

De-a lungul timpului, Cristi Borcea a avut mai multe relații, inclusiv căsnicii. Astfel, acesta a ajuns să aibă în total nouă copii, cu patru femei diferite. ?

În primă fază, Cristi Borcea a fost căsătorit cu Mihaela Borcea. Cei doi au fost împreună timp de 23 de ani și au divorțat în 2011. Iar împreună au un băiat, pe nume Patrick, dar și pe gemenii Melissa și Angelo.

Ulterior, începând cu 2011, Cristi Borcea s-a căsătorit cu Alina Vidican. Cei doi au împreună alți doi copii, pe George și pe Gloria. Cuplul a divorțat însă în 2016. Și chiar în timpul mariajului, omul de afaceri a avut o relație cu avocata Simona Dana Voiculescu.

Iar în urma acestei relații s-a născut o fetiță, Andreina Carolyn. Începând cu anul 2018, omul de afaceri este căsătorit cu Valentina Pelinel. Cei doi au împreună alți trei copii. Și totuși cât cheltuie lunar Cristi Borcea pentru a-i întreține ?

Câți bani cheltuie lunar Cristi Borcea pentru a-i întreține pe cei nouă copii ai săi?

Chiar dacă are mai mulți copii cu femei diferite, omul de afaceri se gândește la nevoile lor. Astfel, acesta se asigură că cei mici au toate lucrurile necesare pentru un trai cât se poate de bun.

Câți bani cheltuie lunar Cristi Borcea pentru a-i întreține pe cei nouă copii ai săi? Fostul șef de la Dinamo recunoaște că atunci când trage linie, cheltuielile ajung la nu mai puțin de 500.000 de euro în fiecare lună.

În această sumă se încadrează școlile copiilor chiriile, meditațiile, pensiile alimentare și nu numai. Și chiar el recunoaște că presiunea e una cât se poate de mare, în special în această perioadă.

„E uluitor, dar în momentul în care le pui pe foaie, sunt nouă copii, meditaţii, şcoli, chirii, maşini, impozite, case, pensii alimentare, sunt foarte multe lucruri. E o presiune foarte mare, mai ales în această perioadă în care lucrurile nu mai merg aşa ca înainte”, a spus Borcea, în cadrul podcastului lui Victor Vrînceanu.

Cum se înțeleg copiii lui Cristi Borcea între ei

Am aflat câți bani cheltuie lunar Cristi Borcea pentru a-i întreține pe cei nouă copii ai săi, însă cum se înțeleg aceștia? Valentina Pelinel a adus în discuție la un moment dat acest subiect.

Vedeta povestea că şi-a dus copiii în vacanţă în Statele Unite. Acolo, aceștia s-au întâlnit cu frații lor mai mari. Și se pare că frații se iubesc într-adevăr între ei, iar revederea este mereu una cât se poate de frumoasă.

„Frații se iubesc foarte mult între ei și bucuria lor este și bucuria noastră. Milan plânge și acum de fiecare dată când se desparte de frați. Eu tot sper că odată cu vârstă nu va mai plânge, pentrucă sufăr și eu când îl văd suferind. Suntem o familie mare și unită”, a declarat Valentina Pelinel, în urmă cu ceva timp.