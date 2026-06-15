Sport

Cât costă 20 de secunde de publicitate pe Antena 1 în perioada Campionatului Mondial! Comparaţia cu alte ţări şi cu meciurile României la Euro 2024

Antena 1 a făcut investiţii serioase pentru a transmite Campionatul Mondial din America. Fanatik a aflat cât costă fiecare spot de publicitate de la Antena 1 şi vă prezintă comparaţia cu alte ţări, dar şi cu meciurile României de la Euro 2024.
Marian Popovici
15.06.2026 | 15:45
Cat costa 20 de secunde de publicitate pe Antena 1 in perioada Campionatului Mondial Comparatia cu alte tari si cu meciurile Romaniei la Euro 2024
EXCLUSIV FANATIK
Cât costă 20 de secunde de publicitate pe Antena 1 în perioada Campionatului Mondial! Comparaţia cu alte ţări şi cu meciurile României la Euro 2024. Sursa. colaj Fanatik
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Campionatul Mondial din America este principalul eveniment sportiv al verii. Antena 1 este prima televiziune comercială din România care a cumpărat drepturile tv pentru Mondial, care până în 2022 inclusiv a fost transmis pe TVR. Trustul Intact a făcut eforturi financiare colosale pentru drepturile tv, estimările fiind de 20 de milioane de euro pentru ediţia 2026.

Cât costă 20 de secunde de publicitate pe Antena 1 în perioada Campionatului Mondial!

Având în vedere faptul că meciurile de la Mondial se văd doar în „Universul Antena”, trustul Intact are de parcurs un drum lung pentru a-şi acoperi costurile uriaşe. Iar principala sursă de venit în timpul Campionatului Mondial sunt spoturile publicitare din timpul turneului. Handicapul îl reprezintă orele de desfăşurare a meciurilor, în condiţiile în care multe dintre ele se joacă în timpul nopţii, într-un interval de minimă audienţă.

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FANATIK a aflat sumele cu care vinde Antena 1 spoturile de publicitate de 20 de secunde în funcţie de intervale orare şi pauze. Pe lângă spoturile clasice, înainte de meci, după imnuri, în pauză şi după meci, la Mondialul din 2026 a apărut încă un „pachet premium”, publicitatea în timpul pauzelor de hidratare, care se vinde cel mai scump. Cum se împart spot-urile de la Antena 1:

  • Spot publicitar înainte de începerea partidei
  • Golden break (spotul care se difuzează după ce se cântă imnurile şi înainte să înceapă meciul)
  • În pauza de hidratare
  • La pauza meciului
  • După finalul meciului

Fanatik vă prezintă toate sumele: spotul de 20 de secunde costă între 234 şi 6163 de euro!

Pe lângă aceste caracteristici, trebuie să ţinem cont şi de intervalul orar. Spot-urile publicitare din intervalul (22:00-24:00) sunt semnificativ mai mari decât cele din intervalul (04:00 – 06:00), din cauza audienţelor. Iată care sunt toate sumele pe care le încasează Antena 1 din publicitate în perioada meciurilor de la Campionatul Mondial, în funcţie de spot şi de intervalul orar:

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Intervalul orar 07:00 – 09:00 (rating estimat de 2,50)

  • Înainte de meci: 481 de euro / spot de 20 de secunde
  • Golden break: 1440 de euro
  • Pauza de hidratare: 1800 de euro
  • Pauza meciului: 956 de euro
  • După meci: 469 de euro

Intervalul orar 20:00 – 22:00 (rating estimat de 6,60)

  • Înainte de meci: 1525 de euro / spot de 20 de secunde
  • Golden break: 4562 de euro
  • Pauza de hidratare: 5702 de euro
  • Pauza meciului: 3029 de euro
  • După meci: 1485 de euro

Intervalul orar 22:00 – 00:00 (rating estimat de 7,13)

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  • Înainte de meci: 1648 de euro / spot de 20 de secunde
  • Golden break: 4931 de euro
  • Pauza de hidratare: 6163 de euro
  • Pauza meciului: 3274 de euro
  • După meci: 1605 de euro

Intervalul orar 23:00 – 01:00 (rating estimat 4,30)

  • Înainte de meci: 993 de euro / spot de 20 de secunde
  • Golden break: 2972 de euro
  • Pauza de hidratare: 3715 euro
  • Pauza meciului: 1974 de euro
  • După meci: 968 de euro

Intervlaul orar 01:00 – 03:00 (rating estimat 2,85)

  • Înainte de meci: 549 de euro / spot de 20 de secunde
  • Golden break: 1642 de euro
  • Pauza de hidratare: 2052 de euro
  • Pauza meciului: 1090 de euro
  • După meci: 534 de euro

Intervalul orar 04:00 – 06:00 (rating estimat 1,25)

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  • Înainte de meci: 241 de euro / spot de 20 de secunde
  • Golden break: 720 de euro
  • Pauza de hidratare: 900 de euro
  • Pauza meciului: 478 de euro
  • După meci: 234 de euro

Intervalul orar 05:00 – 07:00 (rating estimat 1,40)

  • Înainte de meci: 270 de euro / spot de 20 de secunde
  • Golden break: 806 euro
  • Pauza de hidratare: 1008 euro
  • Pauza meciului: 536 de euro
  • După meci: 263 de euro

Antena 1, lider de audienţă cu meciurile de la Campionatul Mondial

Antena 1 conduce topul audienţelor în intervalul în care sunt meciurile de la Campionatul Mondial, dar marele handicap al postului este că foarte multe meciuri de la turneul final au loc noaptea, în momentele în care în România este o audienţă minimă. Astfel sunt afectate şi veniturile din publicitate ale postului. Au trecut patru zile de competiţie, iar FANATIK vă prezintă audienţele meciurilor:

  • Mexic – Africa de Sud: 7,8 rating (1.365.000 de oameni), 29,3% share (din toate televizoarele deschise, câte sunt pe meciul respectiv)
  • Canada – Bosnia-Herţegovina: 7,1 rating (1.241.000 de oameni), 25,6% share
  • Germania – Curacao: 6,6 rating (1.153.000 de oameni), 19,1% share
  • Qatar – Elveţia: 6,5 rating (1.135.000 de oameni), 23,8% share
  • Olanda – Japonia: 4,3 rating (744.000 de oameni), 22,6% share
  • Brazilia – Maroc: 3,5 rating (605.000 de oameni), 30,7% share
  • Australia – Turcia: 2,5 rating (435.000 de oameni), 23,6% share
  • Coreea de Sud – Cehia: 1,4 rating (250.000 de oameni), 21,9% share
  • SUA – Paraguay: 1,3 rating (226.000 de oameni), 26% share
  • Haiti – Scoţia: 1,2 rating (215.000 de oameni), 28,7% share

Pro TV a dat lovitura cu meciurile României la Euro 2024

Pe lângă orele de desfăşurare ale meciurilor, Antena 1 are de suferit şi pentru că România nu a reuşit calificarea la turneul final. În cazul în care „tricolorii” ar fi jucat în America, audienţele pentru meciurile naţionalei noastre ar fi explodat, la fel cum s-a întâmplat şi la precedentul turneu final, Euro 2024, şi Antena 1 ar fi punctat şi din punct de vedere financiar.

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Pro TV a avut dreptul de transmisie pentru meciurile de la Euro 2024. Postul din Pache Protopopescu a dat o lovitură financiară importantă, iar meciul care le-a adus cele mai mari venituri a fost România – Slovacia, decisiv pentru calificarea în optimile de finală. Fiecare reclamă a costat între 17 şi 20.000 de euro, iar Pro TV a făcut între 750.000 şi 900.000 de euro încasări, doar datorită meciului cu Slovacia.

Sume ameţitoare cu care se vând spoturile publicitare în Franţa, Anglia, SUA sau Mexic

România nu se poate compara la nivel de media şi sume investite la Campionatul Mondial cu televiziunile din Franţa, Anglia sau Statele Unite. În Hexagon, M6 a plătit 120 de milioane de euro pentru a transmite 54 de meciuri de la Campionatul Mondial. Televiziunea franceză vinde un spot de 20 de secunde cu sume cuprinse între 100.000 de euro şi 370.000 de euro, sumă care poate creşte la 500.000 de euro pentru finală, dacă Mbappe şi compania vor disputa ultimul act.

În Marea Britanie, BBC şi ITV transmit Cupa Mondială. Postul ITV transmite 51 din cele 104 meciuri ale turneului final şi un spot de 30 de secunde de publicitate este vândut între 150.000 de lire sterline şi 300.000 de lire sterline (la meciurile Angliei).

În Statele Unite, drepturile tv sunt împărţite între FOX (engleză) şi Telemundo (spaniolă). Un spot de 30 de secunde costă în jur de 200.000 de dolari pentru meciurile din faza grupelor şi ajung la 700.000 de dolari la meciurile pe care le joacă naţionala SUA. Surprinzător sau nu, Mexic are preţuri record. TelevisaUnivision și TV Azteca încasează de la 400.000 de dolari pe spot, iar la meciurile naţionalei Mexicului suma poate ajunge la 850.000 de dolari pe spot.

  • 6163 de euro încasează cel mai mult Antena 1 pe un spot publictar la Cupa Mondială
  • 104 meciuri se dispută la Campionatul Mondial 2026

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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