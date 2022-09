Cât costă abonamentul la HBO Max. Serviciul de streaming îți oferă sute de filme și seriale

De pe data de 8 martie 2022, HBO Max este disponibil și în România. Serviciul de streaming a înlocuit HBO Go, iar muți români plătesc abonament pentru a viziona cele mai noi filme și seriale.

Cât costă un abonament HBO Max și ce seriale/filme se pot viziona

HBO Max poate fi accesat pe Google Play, PC, smart TV-uri, telefoane mobile sau tablete. Platforma conține seriale precum: Peacemaker, Supernatural, Fringe, Dune, Casa Dragonului sau Matrix Renașterea.

Și un serial românesc a fost transmis pe HBO Max, ”Ruxx”, dar a fost eliminat, la doar 4 luni de la lansare. Motivul ar fi fost dorința reprezentanților serviciului de a aborda o nouă strategie.

Abonamentele sunt de mai multe tipuri. 4, 99 euro li se solicită noilor abonați, celor care aveau deja HBO Go li se percepe suma de 3, 30 euro, iar cei care doresc un abonament anual trebuie să achite 39, 90 euro pe an.

Un abonament se poate activa, accesând și pe apăsarea butoanelor ”Înregistrează-te” sau ”Conectează-te”.

O altă noutate a HBO Max este că aduce pentru prima oară, într-un singur loc, povești ale caselor de producție: Warner Bros, HBO, DC, Cartoon Network.

Pe HBO Max se permite crearea a 5 profiluri. Concret, 3 streamuri simultane și un număr nelimitat de dispozitive înregistrate pentru fiecare abonament în parte.

De asemenea, persoanele care au avut HBO Go prin cablu au trecut în mod automat la HBO Max. Datele de înregitrare nu au suferit modificări.

Seriale românești, eliminate de pe HBO Max. Care a fost motivul

O altă producție românească care a fost ștearsă de pe platformă, în afară de ”Ruxx”, este și ”One true singer”. Show-ul era încheiat cu casa de muzică Global Records.

”One true singer” punea la bătaie un contract de 50.000 de euro și un premiu în bani cu aceeași sumă. Reprezentanții serviciului au mai explicat că nu vor mai difuza producții europene, din țări precum: România, Turcia, Finlanda, Norvegia sau Olanda.

Prin acest demers se vrea reducerea anumitor costuri și implementarea Discovery+. Scenarista serialului ”Rux” a rămas șocată când a primit vestea că nu va mai fi transmis.

Vera Ion a spus că a primit un mail prin care i s-a comunicat de către producătorul cu care lucra. Acesta, la rândul lui, a primit și el un mail, ”de mai sus”, prin care a fost informat asupra deciziei.

Vera Ion a încercat chiar să creeze o petiție prin care serialele românești să fie readuse pe HBO Max. Tot ea regretă ca a vândut drepturile de autor către HBO. Vera Ion a mai precizat și că serialul s-a creat cu mari eforturi.

De altfel, au mai fost eliminate și serialele “Hackerville” și “Tuff Money”. Din ”Umbre” au mai rămas temporar doar primele două sezoane.

Totodată, încă nu au fost scoase documentarele ”Colectiv” și ”On my Way with Irina Rimes”, în care artista poate fi urmărită în șapte episoade ce conține drumul ei în lansarea albumului ”Acasă”.

Se poate renunța oricând la abonament?

La abonament se poate renunța oricând mai transmit reprezentanții HBO Max. Pentru orice problemă legată de acesta și nu numai se oferă asistență pe