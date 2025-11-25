Cât costă alegerile locale din 7 decembrie 2025. Suma pe care o va primi un președinte de secție, un polițist sau un informatician

ADVERTISEMENT

Autoritățile statului au autorizat deja decontarea cheltuielilor pentru buna desfășurare a alegerilor locale parțiale din fondul Ministerul Finanțelor. La data de 7 decembrie 2025, vor avea loc alegeri locale parțiale în România, pentru funcția de Primar General al Capitalei și de președinte al Consiliului Județean Buzău. Alte 11 comune din țară își aleg primarul: Remetea (Bihor), Mihai Eminescu (Botoșani), Marga (Caraș Severin), Dobromir (Constanța), Lumina (Constanța), Sopot (Dolj), Valea Ciorii (Ialomița), Vânători (Iași), Poienile de sub Munte (Maramureș), Șieu (Maramureș) și Cârța (Sibiu).

Suma pe care statul român o cheltuie pentru organizarea alegerilor locale parțiale

Pentru alegerile locale de la sfârșitul acestui an, statul român va face un efort financiar important. Principalele cheltuieli (care exclud sumele care vor fi decontate ulterior candidaților și partidelor de către AEP) se referă la: sedii, dotare birouri și oficii electorale, indemnizații membrii birouri și oficii electorale, personal tehnic auxiliar sau personal al Ministerului Afacerilor Interne.

ADVERTISEMENT

Alți bani vor merge la întocmirea și tipărirea listelor electorale permanente, tipizare, procese verbale, servicii de telefonie specială, imprimarea buletinelor de vot, ecusoane, transport al materialelor, etc.

Bugetul total aprobat pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale din data de 7 decembrie 2025 se ridică la suma de 67,6 milioane lei, adică aproximativ 13,5 milioane euro.

ADVERTISEMENT

Cum se împart banii la alegerile locale

Cea mai mare sumă o primește , cu 45 de milioane de lei, urmată de Autoritatea Electorală permanentă – 16,9 milioane lei, Serviciul de Telecomunicații Speciale – 4,1 milioane lei, Secretariatul General al Guvernului – 1,6 milioane lei și Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (transportul hârtiei necesare imprimării buletinelor de vot) – 4.000 de lei.

ADVERTISEMENT

De asemenea, 28 de milioane de lei sunt alocate cheltuielilor cu personalul, în timp ce 17 milioane este bugetul pentru bunuri și servicii.

Administrațiile municipiilor și a comunelor vor acoperi din fonduri proprii cheltuielile privind întocmirea și tipărirea precum și cele privind urnele de vot, achiziționarea tușului, etc, în timp ce județul Buzău urmează să acopere sumele care vor merge pentru funcționarea și întreținerea biroului electoral județean și a biroului electoral de circumscripție.

ADVERTISEMENT

Polițiștii, plătiți mai bine decât informaticienii la alegerile locale parțiale

vor fi recompensați cu 248 de lei pe zi (aproximativ 50 de euro), în timp ce membrii secțiilor vor pleca acasă cu 180 de lei pe zi (36 de euro). Ei vor putea primi o zi liberă de la serviciu, în săptămâna următoare alegerilor locale.

Șefii birourilor electorale județene, ai oficiilor electorale și ai birourilor electorale de circumscripție (precum și locțiitorii lor) vor fi recompensați cu 225 de lei pe zi de activitate (45 de euro). Informaticienii își vor oferi serviciile pentru 128 de lei pe zi (26 de euro), iar personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale județene sau de circumscripție – 150 de lei pe zi (30 de euro).

Polițiștii și jandarmii care vor patrula cu ocazia alegerilor locale vor beneficia de o indemnizație pe zi de activitate în valoare de 188 de lei (aproximativ 38 de euro), mai mare decât a informaticienilor.

Alegerile prezidențiale au costat 237 de milioane de euro

Întregul personal mobilizat pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie va beneficia de o indemnizație de protocol în valoare de 35 de lei pe zi (7 euro)

Sumele sunt aceleași cu cele alocate la alegerile pentru Președintele României, din 4 mai 2025, la care se va reține impozitul pe venit.

Organizarea alegerilor prezidențiale din mai 2025 au costat statul român 1,186 miliarde lei, echivalentul a 237 milioane euro.