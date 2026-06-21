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Cât costă bijuteria cu care s-a afișat iubita lui Jude Bellingham la CM 2026. Prețul nu e pentru oricine

Suma scoasă din buzunar de partenera fotbalistului englez Jude Bellingham pentru un singur accesoriu de lux. Nu toată lumea își permite un asemenea preț.
Alexa Serdan
21.06.2026 | 08:15
Cat costa bijuteria cu care sa afisat iubita lui Jude Bellingham la CM 2026 Pretul nu e pentru oricine
SPECIAL FANATIK
Ashlyn Castro și Jude Bellingham sunt împreună din 2025. Sursa foto: Instagram.com
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Descoperă în rândurile de mai joc cât costă, de fapt, bijuteria cu care s-a afișat Ashlyn Castro, iubita lui Jude Bellingham, la Campionatul Mondial 2026. Frumoasa influenceriță și model a bifat o apariție unică.

Cu ce accesoriu a apărut partenera lui Jude Bellingham

Jude Bellingham (22 ani) este unul dintre cei mai apreciați fotbaliști britanici, în ciuda faptului că a suferit o accidentare în urmă cu câteva luni. A fost o lovitură dură pentru Real Madrid, sportivul stând o perioadă departe de teren. A revenit cu forțe proaspete la Cupa Mondială care se desfășoară în SUA, Mexic și Canada.

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Starul nu este singurul în centrul atenției datorită acestui eveniment, ci și partenera sa de viață. Tânăra cu care se iubește din anul 2025, Ashlyn Castro (28 ani), a apărut într-o ipostază care i-a înnebunit pe fani. Superba influenceriță americană a furat toate privirile cu ținuta avută pe stadion, dar și cu un accesoriu de lux pentru care a plătit mulți bani.

Iubita celebrului sportiv a fost văzută cu o brățară de la un brand originar din Miami. Acesta se numește Tesoro Fine Jewelry și este cunoscut pentru bijuteriile care au în compoziția lor diamante naturale. Accesoriul este unul tipic acestei mărci, fiind vorba de o brățară cuff din aur care simbolizează două suflete.

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Potrivit site-ului oficial, prețul diferă în funcție de materialul folosit. Cea mai mică versiune, cea pe care o are și Ashlyn Castro, are un cost de 2.600 de dolari. Pe de altă parte, cea din aur de 14 karate și diamante naturale de 0,54 carate costă 3.350 de dolari. Varianta cu diamante de 0,55 carate poate fi achiziționată cu costul de 3.200 de dolari.

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„Elegantă și șic! Vei avea această brățară bypass cu diamante înfășurate în jurul încheieturii mâinii în cel mai scurt timp. Este perfectă atât pentru purtare minimalistă individuală, cât și pentru o combinație elegantă”, se arată în descrierea producătorului din Miami.

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Ce a purtat Ashlyn Castro la Cupa Mondială

Ashlyn Castro nu este doar o iubită de fotbalist, ci și o femeie care iese în evidență. Atunci când apare în public captează toată atenția asupra sa, chiar dacă nu are un stil vestimentar îndrăzneț. Ultima sa prezență pe stadion, în plină desfășurare a Campionatului Mondial 2026, a avut un tricou alb, simplu, dar rafinat.

Acesta are legătură cu echipa națională pentru care joacă Jude Bellingham. E comercializat de brandul Nike, fiind unul care poate fi achiziționat de orice fan al sportului. Frumoasa șatenă a demonstrat că este nonconformistă și a decis să poarte o fustă mini din camuflaj și cu talie joasă. Aceasta a fost cumpărată de la Urban Outfitters.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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