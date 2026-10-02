Sport

Cât costă biletele la FCSB – Oțelul, primul meci al lui Laurențiu Reghecampf de la revenire

FCSB a pus în vânzare biletele pentru partida cu Oțelul Galați, din etapa a 11-a a Superligii. Meciul va avea loc sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 21:30 pe Arena Națională.
Flaviu Popa
02.10.2026 | 05:40
Cat costa biletele la FCSB Otelul primul meci al lui Laurentiu Reghecampf de la revenire
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Peluza Nord la un meci pe Arena Națională
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Campionatul se reia pentru FCSB pe Arena Națională, sâmbătă 10 octombrie de la ora 21:30. Adversarul formației lui Laurențiu Reghecampf va fi Oțelul Galați. Reprezentanții clubului au anunțat că biletele au fost puse deja în vânzare, iar prețurile sunt cele obișnuite pentru o astfel de partidă.

Biletele pentru FCSB – Oțelul Galați se regăsesc pe platforma de ticketing a clubului și au următoarele prețuri:

  • PELUZA – 30 LEI
  • TRIBUNA 2 – 50 LEI
  • VIP 3 – 100 LEI
  • VIP 2 – 150 LEI
  • VIP 1 – 200 LEI

Oficialii echipei menționează că biletele pot fi cumpărate și de la casele de bilete în ziua meciului începând cu ora 12:00.  De asemenea, FCSB a făcut precizări cu privire la accesul copiilor și persoanelor cu dizabilități pe Arena Națională în ziua meciului.

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Astfel, copiii cu vârsta de până în 7 ani vor beneficia de acces gratuit pe stadion, cu condiția să fie însoțiți de un adult. Atenție! În situația în care un adult este însoțit de doi copii cu vârsta de până la 7 ani, acesta trebuie să achiziționeze un al doilea bilet.

Copiii cu vârsta de până în 7 ani pot beneficia de acces gratuit dacă sunt însoțiți de un adult

De asemenea, persoanele cu dizabilități sau însoțitorii acestora vor primi biletele în format electronic, pe baza solicitărilor venite pe contact@bilete-fcsb.ro începând cu data de 1 octombrie, ora 15:00.  Clubul FCSB menționează că eliberarea biletelor se va face pe baza ordinii cronologice a solicitărilor!

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„Pentru a primi biletele, beneficiarii trebuie să trimită copii după C.I. a persoanei cu dizabilități și actul doveditor al dizabilității respective, precum și copie după C.I. a însoțitorului. Atenție! Persoanele cu dizabilități sunt obligate să prezinte certificatul de dizabilitate inclusiv la accesul în incinta stadionului”, se mai arată în anunțul oficial.

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Înainte de această etapă, FCSB are 12 puncte în 10 etape, la 11 puncte distanță de liderul Dinamo. Cu toate acestea, ultimul loc de play-off, ocupat de Farul Constanța, este la doar două puncte distanță (2). Laurențiu Reghecampf i-a promis lui Gigi Becali că va fi lider în Superliga în 10 etape, așadar în etapa 20.

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Clasamentul înainte de etapa a 11-a din Superliga

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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