Cât costă biletele la FCSB – Oțelul, primul meci al lui Laurențiu Reghecampf de la revenire

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Campionatul se reia pentru FCSB pe Arena Națională, sâmbătă 10 octombrie de la ora 21:30. Adversarul formației lui Laurențiu Reghecampf va fi Oțelul Galați. Reprezentanții clubului au anunțat că biletele au fost puse deja în vânzare, iar prețurile sunt cele obișnuite pentru o astfel de partidă.

Biletele pentru FCSB – Oțelul Galați se regăsesc pe platforma de ticketing a clubului și au următoarele prețuri:

PELUZA – 30 LEI

– 30 LEI TRIBUNA 2 – 50 LEI

2 – 50 LEI VIP 3 – 100 LEI

– 100 LEI VIP 2 – 150 LEI

– 150 LEI VIP 1 – 200 LEI

Oficialii echipei menționează că biletele pot fi cumpărate și de la casele de bilete în ziua meciului începând cu ora 12:00. De asemenea, FCSB a făcut precizări cu privire la accesul copiilor și persoanelor cu dizabilități pe Arena Națională în ziua meciului.

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Astfel, , cu condiția să fie însoțiți de un adult. Atenție! În situația în care un adult este însoțit de doi copii cu vârsta de până la 7 ani, acesta trebuie să achiziționeze un al doilea bilet.

Copiii cu vârsta de până în 7 ani pot beneficia de acces gratuit dacă sunt însoțiți de un adult

vor primi biletele în format electronic, pe baza solicitărilor venite pe contact@bilete-fcsb.ro începând cu data de 1 octombrie, ora 15:00. Clubul FCSB menționează că eliberarea biletelor se va face pe baza ordinii cronologice a solicitărilor!

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„Pentru a primi biletele, beneficiarii trebuie să trimită copii după C.I. a persoanei cu dizabilități și actul doveditor al dizabilității respective, precum și copie după C.I. a însoțitorului. Atenție! Persoanele cu dizabilități sunt obligate să prezinte certificatul de dizabilitate inclusiv la accesul în incinta stadionului”, se mai arată în anunțul oficial.

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Înainte de această etapă, FCSB are 12 puncte în 10 etape, la 11 puncte distanță de liderul Dinamo. Cu toate acestea, ultimul loc de play-off, ocupat de Farul Constanța, este la doar două puncte distanță (2). Laurențiu Reghecampf i-a promis lui Gigi Becali că va fi lider în Superliga în 10 etape, așadar în etapa 20.