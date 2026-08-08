Cât costă biletele la meciul lui Real Madrid de la Budapesta! Un român vs Vinicius, duelul serii

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Real Madrid revine pe teren. Echipa lui Mourinho va disputa astăzi, la Budapesta, al doilea meci de pregătire împotriva echipei Ferencváros ( ora 20:00), la exact o săptămână după egalul înregistrat împotriva Fiorentinei la Klagenfurt.

Real Madrid joacă la Budapesta în memoria lui Ferenc Puskas

Stadionul Groupama Arena, cel care găzduiește partida, are o semnificație specială pentru antrenorul portughez. În 2014, el a participat la inaugurarea stadionului, în calitate de antrenor al echipei Chelsea, cu o victorie împotriva aceluiași adversar.

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12 ani mai târziu, portughezul se întoarce în Ungaria, o țară adorată de fanii Real Madrid încă de pe vremea când Ferenc Puskás purta tricoul alb. Fostul mare internațional maghiar (1927-2006) a jucat opt ani la Real Madrid (1958-1966), unde în 262 de meciuri a marcat 242 de goluri.

Puskas a câștigat 5 titluri în La Liga și trei Cupe ale Campionilor Europeni, făcând parte din marea echipă a Realului care a dominat fotbalul european în anii 1960. Popularitatea de care se bucură Real în Ungaria se datorează lui Puskas, acesta fiind și motivul pentru care Real joacă acest amical la Budapesta.

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Biletele s-au pus în vânzare la prețuri între 73 și 140 de euro. Cât costă

Din păcate, arena Grupama are doar 22.000 de locuri, biletele fiind epuizate rapid, deși prețul lor nu a fost deloc mic, situându-se între 29.000 HUF și 55.000 HUF (aproximativ 73 euro – 140 euro). Pe site-urile de revânzare prețurile pornesc de la 100 euro și pot depăși 600 euro pentru locurile premium.

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Real a ajuns la Budapesta fără cea mai importantă achiziție din această vară: Yan Diomande. Jucătorul din Coasta de Fildeș a făcut ieri vizita medicală și s-a antrenat singur deoarece echipa plecase deja spre Ungaria. Nu sunt în lotul Realului nici Mbappe, Tchouameni și Courtouis (încă în vacanță după Mondiale), dar nici Rodrygo, Militao și Mendy, care sunt accidentați.

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Marius Corbu vs Vinicius, duelul serii

Alături de el va juca și Bernardo Silva, fost la Manchester City, dar și Dumfries, venit de la Inter Milano.

De partea cealaltă, la Ferencvaros, românul Marius Corbu este anunțat titular la mijlocul terenului. Acum două zile, el a adus o victorie la limită, pentru echipa sa, scor 1-0, în fața celor de la Gornik Zabrze (vicecampioana Poloniei) în manșa tur din turul al treilea preliminar al Europa League.

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În cariera sa, Marius Corbu a mai jucat pentru Academia Pușkaș, Csakvari, ambele formații din Ungaria. Până acum, El a fost convocat în pe lista preliminară a lui Gică Hagi în luna mai, însă nu a apucat să joace.