Cât costă biletele la România – Țara Galilor, primul meci al lui Gică Hagi pe teren propriu de la revenirea la națională

ADVERTISEMENT

Gică Hagi își începe noul mandat cu un meci în deplasare, în Georgia, după care tricolorii vor juca acasă, pe stadionul din Ghencea contra celor din Țara Galilor. FRF a anunțat când începe comercializarea bietelor pentru această confruntare.

Se pun în vânzare biletele pentru primul meci al lui Gică Hagi în noul mandat la echipa națională

, după ratarea calificării la Cupa Mondială, de data aceasta sub comanda lui Gică Hagi, cel care i-a luat locul regretatului Mircea Lucescu. Biletele pentru primul meci de pe teren propriu al noului selecționer vor fi scoase la vânzare de vineri, 15 mai, și încep de la 40 de lei ca preț nominal.

ADVERTISEMENT

„Biletele pentru meciul cu Țara Galilor, primul pe teren propriu cu noul selecționer Gheorghe Hagi, vor fi disponibile online, pe site-ul bilete.frf.ro, începând de vineri, 15 mai, ora 12:00. La fel ca în trecut, suporterii vor putea accesa biletele prin aplicația Bilete FRF. Prețul biletelor este cuprins între 40 RON (peluze) și 100 RON (tribunele 1 și 2, central), iar tinerii vor avea parte de o reducere.

Atât copiii cu vârsta sub 15 ani (10 RON), cât și tinerii între 15 și 24 de ani (30 RON), vor beneficia de un preț preferențial în momentul achiziționării biletelor. Copiii care n-au încă 15 ani împliniți vor avea acces în zona destinată familiilor, „Tribunele 1 și 2 Family Zone”, alegând tipul biletului (copil) la efectuarea comenzii. Datele copiilor trebuie introduse în sistem pentru generarea ulterioară a biletelor dedicate.

ADVERTISEMENT

Comenzile pot include maximum 4 bilete, excepție făcând cele din Family Zone, care pot conține până la 5 bilete, cel puțin unul dintre acestea fiind nevoie să fie alocat unui copil sub 15 ani. În momentul achiziționării, pentru fiecare bilet va fi aplicată o taxă de procesare de 2 RON”, a fost anunțul celor de la FRF.

ADVERTISEMENT

România, grupă dificilă în Nations League

După meciurile amicale din vară, pentru tricolori urmează debutul în grupa din Liga Națiunilor, acolo unde vor da piept cu Bosnia, Suedia și Polonia, 3 adeversare dificile, care pot face misiunea elevilor lui Gică Hagi să fie una foarte grea în lupta pentru o clasare între primele 2 poziții.

ADVERTISEMENT

Pentru România o să fie o reîntâlnire cu Bosnia, națională cu care am fost și în preliminariile Cupei Mondiale și care a obținut 2 victorii, 1-0, la București, și 3-1, la Zenica, împotriva tricolorilor, și în cele din urmă a ajuns la turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic.