Cât costă biletele la U Craiova – Mainz, meci decisiv de calificare în primăvara Conference League

Cât costă biletele la Universitatea Craiova – Mainz, duelul care poate aduce calificarea în primăvara europeană pentru echipa lui Rădoi. Atmosferă incendiară anunțată pe Ion Oblemenco!
Alex Bodnariu
05.11.2025 | 08:30
Cat costa biletele la U Craiova Mainz meci decisiv de calificare in primavara Conference League
Prețurile puse de olteni pentru bilete la meciul Universitatea Craiova - Mainz din Conference League
Universitatea Craiova a început cu stângul faza grupelor din UEFA Conference League, însă oltenii mai au șanse matematice la primăvara europeană. La sfârșitul lunii noiembrie, în Bănie vin nemții de la Mainz, iar clubul a scos deja la vânzare biletele.

Universitatea Craiova, meci de 5 stele cu Mainz pe Ion Oblemenco

Se anunță o atmosferă de senzație pe Ion Oblemenco. După ani buni, o echipă de top din Europa de Vest vine în Bănie. Ba mai mult, partida cu Mainz ar putea fi decisivă în ceea ce privește calificarea în fazele superioare, întrucât oltenii au doar un punct după primele două jocuri.

Cât costă un bilet la Universitatea Craiova – FSV Mainz. Oltenii au făcut anunțul

Universitatea Craiova a scos la vânzare biletele pentru partida cu Mainz. Fanii care vor să își cumpere tichete la peluză vor scoate din buzunar 50 de lei, iar prețurile pentru un loc în tribună pornesc de la 90 de lei.

Mainz vine în Bănie și Știința e gata de luptă! Joi, 27 noiembrie 2025, ora 19:45 – Universitatea Craiova – FSV Mainz 05. E meciul care va aprinde Oltenia. Vulcanul va erupe, zeci de mii de inimi alb-albastre vor bate la unison pentru Campioana Unei Mari Iubiri!

Tichetele pot fi achiziționate de la punctele tradiționale de vânzare și online (link în comentarii). Nu sta pe gânduri, fii alături de lei în acest vis european!”, au scris oltenii pe rețelele de socializare.

Universitatea Craiova merge la Viena înainte de meciul cu Mainz

Până la meciul cu Mainz, urmează partida din Austria cu Rapid Viena. Se anunță un duel destul de echilibrat. Ambele echipe stau modest în ierarhia Conference League, iar Universitatea Craiova trebuie să încerce să plece acasă cu toate cele trei puncte.

