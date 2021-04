Cât costă biletul de tren pentru bicicletă în Europa! CFR-ul, coșmar pentru biciliștii români

FANATIK îți spune cât costă biletul de tren pentru bicicletă în Europa după ce un brașovean a făcut o plângere către Ministerul Transporturilor în urmă cu câteva zile în care a explicat că nu i se pare deloc normal ca bicicleta să fie tarifată mai scump decât locul pe care l-a plătit pentru el.

Concret, CFR Călători nu a ezitat o clipă și a solicitat bani serioși pentru ca bărbatul să-și poată urca în garnitură bicicleta. Tânărul a povestit întreaga întâmplare pe o rețea de socializare.

Maximilian Munteanu spune că a mers la un concurs de ciclism la Sibiu, dar ca să ajungă acolo a umblat serios în portofel. Biletul lui de la Braşov până la destinație a costat 44,20 de lei, iar cel al bicicletei, plătit în tren, 45 de lei.

Cât costă biletul de tren pentru bicicletă în alte țări din Europa!

Nu este pentru prima oară când se întâmplă lucrul acesta. Bărbatul a transmis că în urmă cu doar câteva luni a plătit 11 lei pentru el și 60 pentru bicicletă, pe un drum până la Sighișoara.

„Momentan situația este aberantă, restrictivă din punct de vedere financiar și logistic, sunt sigur că o cunoașteți la fel de bine ca și noi, cicliștii de rând. Prețurile sunt stupid de mari, iar locurile unde să-ți poți lăsa bicicleta pur și simplu nu există. Practic, plătești o sumă deloc mică de bani pentru… nimic!

Mi s-au calculat paușal 15 kg/bicicletă și 3 lei/kg pentru această încadrare de distanță și așa am ajuns la magicul 45. Nici nu are rost să explic că bicicleta mea nu are 15 kg.

Nu cred că trebuie să menționez că CFR este o companie de stat subvenționată masiv, adică plătită tot de noi, cetățenii”, i-a scris tânărul chiar ministrului Sportului, Eduard Novak.

De ce costă transportul bicicletei cu trenul atât de mult

Din păcate, la ora actuală există puține vagoane CFR dotate cu locuri speciale pentru biciclete. De altfel, trenul IR74 pe care tânărul a întâmpinat problema nu dispune de asemenea spații. Drept pentru care, conform regulamentului CFR, călătorul a fost taxat în tren pentru bicicleta sa ca pentru transportul unui bagaj voluminos.

Concret, „nașul” de tren a socotit că bicicleta are 15 kg și a aplicat tariful de 3 lei/kg, un tarif care este stipulat pe o distanță între 100 și 200 de kilometri. A rezultat costul de 45 de lei, adică mai mult decât biletul proprietarului.

Culmea este că, uneori, transportul bicicletei într-un vagon special adaptat poate fi mai scump decât în cel obișnuit. De exemplu, pentru o deplasare între Brașov și Făgăraș într-un asemenea vagon dotat cu spații de biciclete, un student plătește 11 lei.

Se schimbă situația dacă are bicicletă și achită 26 de lei, ceea ce înseamnă că aceasta este taxată cu 15 lei. La fel se întâmplă și între Brașov și Codlea. Fără bicicletă studentul achită 6 lei, iar dacă are și bicicletă mai scoate din buzunar încă 15 lei.

La un calcul simplu observăm că uneori este chiar mai ieftin să mergi cu un vagon normal decât la cel dotat cu spații pentru biciclete. De exemplu, pe o distanță sub 100 de kilometri, adică 2 lei pe kilogram, o bicicletă de maximum 6 kg poate costa doar 12 lei, adică cu 3 lei mai puțin.

Cum a venit CFR-ul în întâmpinarea unor pasionați de ciclism

Pusă la zid, CFR Călători s-a apărat și a transmis că nu o dată pasionații de ciclism au fost ajutați. De exemplu, anul trecut, Tudorache Marian a insistat pentru un vagon dotat cu spații speciale de biciclete pe ruta de Constanța. Compania națională nu avea asemenea garnituri pe traseul de la mare spre București, dar, la cerere, a atașat vagonul special. FANATIK l-a găsit pe tânăr și a stat de vorbă cu el.

„Le-am dat mail și mi-au dat ceea ce am dorit. Eu cred că pentru ei poate fi un chin să pună un asemenea vagon pe o rută unde nu este, nu are cum să fie ceva care se face bătând din palme. Plus că vagoanele acestea nu sunt multe pe stocul lor, dacă putem să spunem așa.

M-au anunțat că mi-au pus vagon, să mă duc să cumpăr biletele. Biletele erau blocate, puteai să le achiziționezi de la București spre Constanța, dar invers, pe sensul de mers pe care l-am solicitat eu, nu se puteau lua diind blocate pentru mine.

M-am dus la casa de bilete, am dat numărul de comandă și am primit biletele. Am dat 15 lei pe locul de bicicletă. În rest, dacă nu există locul acela, costul se face în funcție de kilogramele bicicletei și distanța parcursă.

Ideea este că dacă merg mai mulți oameni, CFR Călători nu prea poate să asigure locuri speciale pentru toată lumea. Mai dificil să atașeze 4-5 vagoane pentru 20 de biciclete. Trebuie să faci o cerere cu mai multe zile înainte, e mai complicat”, a zis acesta.

Ce soluții au găsit europenii pentru transportul bicicletelor

Uniunea Europeană pune accent serios pe transportul verde. Astfel, mai multe administrații de cale ferată oferă servicii de transport parcare în gări bicicliștilor. Nu toată lumea este mulțumită.

„În prezent este imposibil să transporți biciclete asamblate la bordul a 53% din cele mai rapide conexiuni de tren între capitale și orașele mari din Europa.

Într-adevăr, la 33% dintre aceste trenuri, transportul bicicletelor este interzis de-a dreptul și la alți 18%, bicicliștii vor avea nevoie de mai mult timp pentru a ajunge de la A la B decât călătorii fără bicicletă”, a transmis Federația Europană a Cicliștilor.

Cât costă transportul bicicletelor în Uniunea Europeană

În Olanda, poate cea mai prietenoasă țară cu bicicliștii, prețul este același, indiferent de numărul de kilometri parcurși cu trenul. La sfârșit de săptămână, dar și în lunile iulie și august, puteți lua bicicleta cu trenul chiar și în timpul orelor de vârf.

Prețul este standard și vorbim despre 7,50 euro. În Germania, sunt mai multe prețuri pentru transportul unei biciclete pe trasee pe distanțe lungi. Cu BahnCard plătești 6,00 euro, dar fără această variantă ajungi la 9,00 euro.

În Danemarca, dacă utilizați trenurile locale și interurbane, va trebui să achiziționați un bilet separat pentru bicicletă. Prețul va depinde de numărul de zone pe care le traversați în călătorie. Dacă utilizați trenurile S, atunci bicicletele vor fi gratuite.

În Norvegia, prețul este la fel ca cel pentru un copil, în Belgia plătești 12 euro, Franța 15 și în Spania este gratis până în 100 de km și 3 euro peste această distanță.