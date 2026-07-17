Cât costă biscuiții pe care îi consumă Lionel Messi în fiecare dimineață la Cupa Mondială. Au un ingredient delicios și este un desert foarte popular în Argentina

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Toată lumea a aflat cum arată biscuții pe care îi consumă Lionel Messi în fiecare dimineață la Cupa Mondială. Descoperă cât costă produsul considerat unul dintre cele mai cunoscute deserturi din țara natală a atacantului.

Lionel Messi și biscuții pe care-i adoră la CM 2026

Numele lui Lionel Messi nu mai are nevoie de nicio prezentare. La 39 de ani este unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume și asta înseamnă că are parte de momente care rămân în istoria fotbalului chiar și la interviuri, așa cum s-a întâmplat

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Dialogul scurt dintre cei doi sportivi a devenit instant viral. După victoria care a dus echipa națională în finala Campionatului Mondial 2026 soția sa, . Fanii au reacționat în număr mare la postările din social media.

Una dintre acestea îl are în prim-plan și pe Rodrigo de Paul. Argentinianul a distribuit . El mănâncă cu regularitate niște biscuiți îmbrăcați în ciocolată care sunt, în realitate, niște mini-alfajore. Acestea sunt produse de o companie cunoscută din țara natală a sportivului.

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Preparatul savuros a fost lansat pe piață înainte de Cupa Mondială 2026 datorită unei colaborări. Inaugurarea a avut loc odată cu ziua de naștere a lui Lionel Messi, care a avut loc în iunie. Pachetul de culoare aurie este promovat drept „mai multă ciocolată și mai mult dulce de leche”. Acesta din urmă este și ingredientul secret din compoziție.

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Starul adoră biscuții care se găsesc ambalați într-o cutie cu 10 bucăți. Ei sunt comercializați în ediție specială. Cu siguranță, producătorul a luat în calcul acest aspect când s-a gândit la cost. Pe site-ul oficial, prețul se ridică la valoarea de aproximativ 22.000 de pesos argentinieni. Așadar, desertul poate fi achiziționat cu circa 65-75 de lei.

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Cum a început colaborarea dintre Leo Messi și Havanna

Havanna este o companie fondată în anul 1947. În prezent, este cel mai mare producător din Argentina de biscuiți umpluți cu dulce de leche. Legătura dintre această firmă și Lionel Messi a apărut datorită unei imagini în care fotbalistul își prezenta micul dejun. În fotografia respectivă apăreau o ceașcă de cafea și un alfajor.

Poza aceea s-a viralizat instant. La 3 ani distanță de la această întâmplare a început și colaborarea dintre cele două părți. Mai mult, campania se bazează și pe o amintire din copilăria sportivului. Concret, este vorba de faptul că un antrenor i-a promis acestuia de fiecare dată un astfel de biscuit pentru fiecare gol marcat.

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„Există oameni care reprezintă mult mai mult decât locul în care s-au născut. Ei reprezintă un mod de a simți, de a visa, de a nu renunța niciodată, de a ne inspira pe toți. Leo Messi este unul dintre ei.

Astăzi, calea acelui băiat care a jucat cu inima cu mult înainte de cupe și înainte ca numele său să facă furori în lume se alătură celei a unui alt clasic argentinian, una care a însoțit generații întregi timp de 78 de ani”, a transmis compania, conform publicației .

Ce conține desertul preferat a lui Leo Messi

Lionel Messi este foarte atent la alimentație, dar nu stă departe de dulciuri. Unul dintre preferatele sale este chiar desertul pe care îl promovează intens pe social media. În realitate, este vorba de niște fursecuri alfajores, care se pot face de oricine se pricepe cât de cât în bucătărie. Rețeta este argentiniană și are în compoziția sa ingrediente simple.

Biscuții moi cu cremă dulce de leche sunt preparați din făină de grâu, zahăr și ouă. De asemenea, umplutura are un caramel specific Argentinei, în timp ce glazura este din ciocolată semiamăruie sau cu lapte. De asemenea, printre ingredientele principale se mai află cacao, sirop de glucoză și amidon de porumb.

Mierea este un alt produs care nu lipsește. Mai mult, desertul are diferite arome, cum ar fi de lămâie, migdale și vanilie. În general, rețeta poate avea emulgatori și agenți de afânare, dar și alergeni sau urme de nuci și caju. Biscuții adorați de Lionel Messi sunt un desert foarte popular în Argentina. Cele două fursecuri moi, care au la mijloc o umplutură savuroasă, sunt dulci și cremoase.