Cât costă bluza cu URSS purtată de Lavrov în Alaska. Se vinde ca pâinea caldă

Bluza cu simbolul URSS purtată de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, în timpul vizitei sale din Alaska, a atras atenția publicului și a presei internaționale. Cererea pentru obiectul vestimentar a crescut semnificativ imediat după apariția acestuia, iar prețul a stârnit interes.

De ce a devenit viral puloverul cu URSS al lui Lavrov după vizita din Alaska?

Marca rusă care produce pulovere albe cu acronimul URSS, precum cel purtat vineri de la sosirea sa în Alaska, a epuizat rapid întregul stoc, potrivit unui reportaj difuzat de REN TV, citat de agenția spaniolă EFE.

Mai mulți clienți au confirmat că nu au reușit să achiziționeze articolul, ceea ce a generat agitație pe 15 august 2025, după ce imaginile cu Lavrov au devenit virale pe rețelele de socializare.

Creatoarea mărcii, Ekaterina Varlakova, a declarat că pentru ea este „o mare onoare și o bucurie” faptul că șeful diplomației ruse a ales să poarte puloverul cu simbolul URSS.

„A fost cel mai important eveniment din lume și, desigur, a produs o impresie uriașă asupra oamenilor. Modelele nu mai erau disponibile încă de ieri dimineață, acum se poate face precomandă. Oamenii vor aștepta o lună sau o lună și jumătate până să-l primească”, puncta Varlakova.

Cât costă bluza cu URSS purtată de ministrul de Externe?

Puloverul purtat de ministrul de Externe rus, , este disponibil pe , echivalentul a circa 120 de euro. Este de culoare albă, cu guler rotund și manșete la mâneci și la talie, având un design simplu și sobru. Pe piept este imprimat acronimul URSS (CCCP în chirilică), simbol al fostei Uniuni Sovietice, într-un font clar și vizibil. Croiala clasică și materialul confortabil îl recomandă pentru purtare casual.

Marca SelSovet, care a creat puloverul, combină subtil elemente istorice și lingvistice. Numele provine din expresia „Selskii Soviet”, adică „Sovietul Sătesc”, denumirea tradițională a primăriei dintr-o localitate în perioada sovietică. În același timp, în engleză, „to sell” înseamnă „a vinde”, astfel că denumirea SelSovet îmbină conceptul de vânzare cu rădăcinile istorice ale termenului.