Cât costă carnea de miel cu două săptămâni înainte de Paște 2023. Prețul i-a bulversat pe români

Cât costă carnea de miel cu două săptămâni înainte de Paște 2023. La fel ca anul precedent, prețul acestui produs se menține la cote foarte ridicate. Mulți români nu își vor permite acest produs.

Cum era de așteptat, este unul mult mai piperat decât în anii precedenți. Nivelul de anul acesta ar putea depăși pragul de 45 de lei kilogramul. Producătorii consideră că acesta ar fi prețul corect, dat fiind faptul că și hrana animalelor s-a scumpit.

În debutul lunii martie, președintele Asociației Crescătorilor de Ovine din Arad, Nicolae Cioranu, avertiza că în 2023 vom putea avea prețuri exorbitante. Acesta vorbea de 45 și chiar și 50 de lei pentru un kilogram de carne.

Realitatea din teren l-a confirmat. Cu două săptămâni până la Paște, carnea de miel se apropie sau trece frecvent de 40-45 de lei. Conform , un kilogram, în cazul în care acesta este cumpărat în carcasă, ajunge și la 45 de lei.

În Capitală, de exemplu, prețurile din piața Obor se situează între 40 – 45 de lei / kilogram. Prețul pentru pulpă pleacă de la 35 de lei/kilogramul, iar pentru prapor de la 10 lei.

Și mai complicată este situația pentru cumpărători în supermarketuri. Aici, prețurile se apropie chiar și de 49 – 50 de lei / kilogram. Conform Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România, un kilogram de carcasă se vinde în Carrefour cu 48,90 de lei.

Carnea de miel, prețuri uriașe și în 2022

Încă din 2022, primul an lipsit de restricții post-pandemice, înainte de Paște. Cu trei săptămâni înainte de sărbători, aceasta costa undeva la 40 de lei kilogramul.

Pe măsură ce sărbătorile pascale se apropiau, produsul creștea vertiginos în preț. Astfel, deși carnea de miel este un preparat tradițional pe masa de Paște, prețul îi determina pe foarte mulți români să o înlocuiască cu carnea de pui sau de porc.

În țara noastră, de la an la an, carnea de miel a avut creșteri spectaculoase de preț. În 2021, prețul pentru un kilogram de carne de miel pleca de la 30-35 de lei. În primul an de pandemie, 2020, prețul kilogramului de miel se vindea cu prețuri ce nu depășeau de 25 – 29 de lei.