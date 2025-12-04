Cât costă căruciorul pe care Ianis Hagi l-a cumpărat pentru fiul său, Giorgios. Suma uriașă plătită de fotbalist

ADVERTISEMENT

Ianis și Elena Hagi au devenit părinți pentru prima oară în luna august a acestui an. Iată că cei doi se bucură din plin de viața de mamă și tată și deja au și ieșit la plimbări cu fiul lor, Giorgios.

Elena și Ianis Hagi, doi părinți împliniți

Evident, când vine vorba de propriul copil, părinții sunt atenți la foarte multe detalii. Și cam asta au făcut și Elena și Ianis Hagi. Soția fotbalistului a publicat mai multe imagini pe internet alături de Giorgios și de partenerul ei.

ADVERTISEMENT

Cei doi sunt în culmea fericirii și au un băiețel perfect sănătos. Botezul a avut loc chiar pe 1 octombrie, iar numele micuțului nu a fost ales întâmplător. Acesta se traduce prin ”agricultor” sau ”lucrător al pământului”.

Ce au remarcat mulți internauți însă în pozele postate de Elena Hagi a fost chiar căruciorul pe care cei doi îl folosesc pentru Giorgios. Acesta a atras atenția și chiar nu e de mirare de ce.

ADVERTISEMENT

Cât costă căruciorul pe care Ianis Hagi l-a cumpărat pentru fiul său, Giorgios

Cuplul se află în prezent în Turcia, având în vedere că Ianis Hagi activează pentru Alanyaspor, acolo unde are prestații lăudabile. Și evident, contractul îi aduce sume frumușele în conturi fotbalistului.

ADVERTISEMENT

Revenind însă la căruciorul pe care Ianis Hagi l-a cumpărat pentru fiul său, Giorgios, acesta a costat enorm. Mai exact, este vorba depsre un cărucior deosebit, de la Dior care costă aproape cât o mașină second hand.

Pe site-ul oficial al brandului, căruciorul costă nu mai puțin de 5.900 de euro. Pentru Elena și Ianis Hagi banii nu au fost însă o problemă, drept dovadă, cei doi au ales ce au crezut că e mai bun pentru fiul lor.

ADVERTISEMENT

Ce a spus Ianis Hagi despre botezul fiului său

După cum spuneam anterior, . Soția fotbalistului a născut un băiețel perfect sănătos și a reușit să își revină destul de repede.

Cei doi au avut . Astfel, au fost invitați doar apropiații, presa neavând acces și nici alte persoane necunoscute.

La un moment dat, Ianis Hagi s-a declarat cât se poate de împlinit. Totodată, acesta a mai precizat că își dorește să aibă o familie frumoasă și că speră ca lucrurile să meargă bine în continuare.

„Este cursul vieții, cu toții ne dorim copii. Sunt fericit și norocos că am reușit să-mi găsesc iubirea vieții, sper să ne țină toată viața, să creștem o familie frumoasă împreună și să fim sănătoși”, a declarat Ianis Hagi, conform Cancan.