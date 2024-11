Cât costă cea mai ieftină mașină electrică din lume și ce poate să facă. Un Youtuber a cumpărat-o și a dezvăluit dacă merită să dai banii pe ea sau nu

Iată cât costă cea mai ieftină mașină electrică din lume și ce poate să facă, de fapt. cunoscut a cumpărat-o direct de la producător și a dezvăluit dacă merită să dai banii pe ea sau nu. Aceasta are o autonomie de 50-65 kilometri.

Cel mai accesibil autoturism electric de pe glob. Ce preț are și cum arată

Caleb Nelson, un creator de conținut din Statele Unite ale Americii, a achiziționat cel mai accesibil autoturism electric cu o sumă foarte mică. Youtuberul american a scos din buzunar aproximativ 3.000 de dolari, relatează .

Acesta a mers în China de unde și-a luat ChangLi, considerată cea mai accesibilă mașină electrică. Brandul asiatic este specializat în fabricarea de vehicule ușoare și piese de schimb, însă produce și un vehicul urban foarte mic.

Acesta are două locuri și este 100% electric. Are numai 2,4 metri lungime și poate transporta trei persoane, inclusiv șoferul. Are o automonie de 50-65 kilometri și poate atinge viteza maximă de aproximativ 35 km/h.

Concret, nu este dedicată pasionaților de vizită sau celor care fac drumuri lungi, dar cu toate acestea este foarte apreciată de creatorul de conținut american. Acesta a rămas încântat de dotările pe care le are cea mai ieftină .

În plus, vehiculul este echipat cu un portbagaj pe plafon, ideal pentru a transporta încărcături ușoare. De asemenea, dispune de un vitezometru care afișează viteza în kilometri pe oră. Pe de altă parte, designul este unul care poate părea neobișnuit, dar care atrage instant atenția.

Mai mult decât atât, mașina asiatică are faruri suplimentare pentru îmbunătățirea luminii. Cel mai accesibil autoturism electric din lume nu poluează și are costuri de întreținere foarte mici, perfecte pentru cei cu bugete reduse.

Ce crede Caleb Nelson despre cea mai ieftină mașină electrică

Caleb Nelson se declară foarte încântat de cea mai ieftină mașină electrică din lume, precizând că își dorește să o îmbunătățească în perioada următoare. Creatorul crede că autoturismul poate câștiga și mai multă cotă de piață.

Acest lucru se întâmplă datorită îmbunătățirilor pe care producătorul asiatic le are planificate în viitor. ChangLi este un mijloc de transport care demonstrează că are multe aprecieri, mai ales în contextul în care tot mai multe persoane caută vehicule electrice.