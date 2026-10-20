Cât costă ceasul cu care Denis Drăguș s-a afișat la Voluntari – FCSB. Foto exclusiv

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Nerefăcut complet după accidentarea suferită în derby-ul cu Universitatea Craiova, Denis Drăguș a fost lăsat în afara lotului de Laurențiu Reghecampf. Jucătorul a venit la partida de la Voluntari cu un ceas superb.

Denis Drăguș a purtat ceas de colecție la Voluntari – FCSB

Problemele medicale ale lui Denis Drăguș nu s-au rezolvat deocamdată și pentru întâlnirea cu FC Voluntari, ultima a etapei a 12-a a SuperLigii, așa cum Cristi Coste a anunțat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Chiar și așa, atacantul a ținut să fie alături de coechipierii săi de la FCSB în duelul în fața nou promovatei. Drăguș a venit la stadionul din Voluntari însoțit de un prieten, iar FANATIK l-a surprins purtând un ceas de lux.

Internaționalul român avea la mână la ceas Santos de Cartier. Un astfel de model se vinde cu prețuri cuprinse între 8.300 și 9.100 de euro, cam cât salariul pe o lună al unui fotbalist mediu din SuperLiga sau cât câștiga Marius Baciu în perioada în care a antrenat la FCSB.

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Cum s-a manifestat Drăguș la FC Voluntari – FCSB

Denis Drăguș, despre care nu se știe încă dacă va putea fi recuperat pentru derby-ul cu Rapid din etapa viitoare, . Atacantul a alternat momentele în care privea îngândurat spre teren, cu cele în care a râs și a glumit cu cei din anturajul său. La pauză, internaționalul român a răspuns pozitiv la cererea câtorva fani de a le acorda autografe și de a se poza împreună.

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Accidentarea lui Drăguș a suscitat multe discuții, iar Mihai Stoichiță a mărturisit la FANATIK SUPERLIGA, că . De asemenea, directorul tehnic al FRF a spus clar că nu crede foarte mult în tratamentele celebrei Marijana Kovacevic.