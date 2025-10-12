Cât costă ceasul cu care se afișează Radu Drăgușin la mână. Se vede că e milionar

Radu Drăgușin a impresionat cu accesoriul pe care l-a purtat la un eveniment care a avut loc recent. Cât costă ceasul cu care se afișează constant jucătorul de fotbal la mână. Se vede că este milionar și nu se uită la bani.

ADVERTISEMENT

Cât costă ceasul pe care îl poartă Radu Drăgușin

În urmă cu numai câteva luni Radu Drăgușin a semnat un contract important care nu are legătură cu pasiunea sa pentru fotbal. În luna iulie a devenit ambasador al BRD, urmând să fie implicat în numeroase campanii de comunicare.

De asemenea, parteneriatul înseamnă proiecte educaționale și acțiuni de mentorat pentru jucătorul de la Tottenham. Pentru că este unul dintre cei mai promițători și respectați jucători români se afișează cu accesorii de mii de euro.

ADVERTISEMENT

Prezent la un eveniment organizat de către societatea bancară în cursul zilei de duminică, 5 octombrie, acesta a fost observat cu un ceas impresionant. Cei care au fost prezenți la clubul Stejarii din București au remarcat, cu siguranță, bijuteria de lux.

Accesoriul inedit este unul impresionant. Potrivit , ceasul aparține brandului Rolex și are un preț foarte mare. Pe site-ul oficial, Rolexul Daytona se vinde cu suma de 191.700 de lei, echivalentul a aproximativ 37.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Prin urmare, ceasul cu care s-a prezentat la mână Radu Drăgușin arată că este milionar. În acest context, trebuie menționat faptul că fotbalistul încasează un salariu avantajos de la clubul cu care a semnat în ianuarie 2024.

ADVERTISEMENT

Radu Drăgușin a semnat un parteneriat cu BRD

Radu Drăgușin este extrem de fericit că a devenit ambasador BRD. Jucătorul de fotbal, în vârstă de 23 de ani, a făcut acest pas important pentru că este o persoană care muncește enorm pentru a-și atinge obiectivele personale.

Unitatea bancară a anunțat că motivul pentru care a fost ales român este faptul că au mai multe valori comune. Una dintre acestea este viziunea legată de performanță. Alta are legătură cu educația și impactul social.

ADVERTISEMENT

„Împreună cu Radu vom intra în vestiar, un loc în care poveștile sportivilor prind viață, în care tinerii găsesc repere și unde se construiește viitorul prin muncă, determinare și comunitate”, a declarat Flavia Popa, Secretar General, BRD Groupe Société Générale, scrie .

„Am simțit că BRD înțelege ce înseamnă munca din culise — antrenamentele grele, disciplina zilnică, planurile care se construiesc în vestiar, nu doar pe teren. De aceea am acceptat acest parteneriat.

BRD Locker Room e exact despre asta: despre ce nu se vede, dar face diferența. E genul de proiect în care cred și pe care vreau să-l susțin, pentru că poate inspira generația care vine”, a spus Radu Drăgușin, mai arată sursa menționată anterior.

Radu Drăgușin, cel mai scump fotbalist român din istorie

Radu Drăgușin este unul dintre jucătorii din România care promite să ajungă pe culmile succesului. Sportivul de 23 de ani a ajuns să fie numit „cel mai scump fotbalist român din istore” datorită înțelegerii cu Tottenham.

Încasează anual un salariu net de 2,8 milioane de euro. În perioada în care evolua pentru Genoa, fundașul primea 930.000 de euro pe an. Prin urmare, are un venit impresionant pe care îl investește în afaceri.

Unul dintre business-urile pe care le desfășoară în România are legătură cu domeniul imobiliar. Radu Drăgușin locuiește în Londra, Marea Britanie, dar se ocupă constant de afacerile pe care le are în București.

Recent, a bifat o reușită semnificativă și în planul sentimental. S-a logodit cu aleasa inimii sale, Ioana Stan, cu care formează un cuplu de circa 5 ani. Nunta nu a fost programată, dar va fi organizată de sora sportivului, Meira Drăgușin.