Cât costă ceasul LeBron James, comercializat de un brand românesc. Sunt doar 600 de exemplare pe piață

ADVERTISEMENT

Unul dintre cei mai buni baschetbaliști din toate timpurile, LeBron James, este în centrul atenției datorită unui accesoriu. Cât costă ceasul celebrului sportiv american, care este comercializat de un brand românesc.

Ce preț are ceasul LeBron James

LeBron James (41 de ani) este renumit pentru colecția impresionantă de ceasuri, care se ridică la o sumă uriașă. Jucătorul american nu poartă un anumit brand, fiind văzut de-a lungul timpului cu accesorii de lux.

ADVERTISEMENT

Richard Mille, Rolex, Audemars Piguet sau Patek Philippe sunt doar câteva mărci exclusiviste pe care le adoră. Celebrul baschetbalist care are propriul ceas, comercializat în prezent și în țara noastră.

Accesoriul este unul frumos, de calitate și confecționat din aur roz. Pe piață există doar 600 de exemplare, așa că nu este de mirare că prețul este unul extrem de piperat. Potrivit , se vinde cu suma de 55.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Cei interesați de acesta trebuie să știe că se găsește la Boutique Watches. Managerul brandului, Andrei Brumă, a declarat în cadrul podcastului moderat de Victor Vrînceanu că ceasul LeBron James are pe spate semnătura sportivului.

ADVERTISEMENT

„Are o legătură cu sportul. Este o ediție limitată LeBron James, din baschet. Da, LeBron James. Are și semnătura lui pe spate. Este un ceas din aur roz. Are și diamante pe butonul de cronograf”, a explicat Andrei Brumă, mai arată sursa citată.

Cine este LeBron James

LeBron Raymone James s-a născut pe 30 decembrie 1984. E un sportiv profesionist american care evoluează pentru echipa Los Angeles Lakers, fiind numit de analiști drept cel mai bun marcator din istoria NBA.

ADVERTISEMENT

În plus, starul american a depășit până în momentul de față borna de 50.000 de puncte marcate. A fost de 4 ori campion al ligii, fiind selectat de 21 de ori în All-Star Game. De asemenea, a primit de 5 ori trofeul MVP.

Ajuns la vârsta de 41 de ani, jucătorul de baschet se află în cel de-al 23-lea sezon din NBA. e unul dintre cei mai bogați atleți, având o avere personală care se ridică la suma de 1,2 miliarde de dolari.

În anul 2022 a fost primul jucător activ din NBA miliardar. Câștigă bani mulți din contractele de imagine pe care le-a semnat de-a lungul anilor. A bifat colaborări pe viață cu branduri precum Nike, PepsiCo și Walmart.