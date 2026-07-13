Sport

Cât costă ceasul purtat de iubitul Simonei Halep, în loja regală de la Wimbledon. Dorin nu s-a uitat la bani când l-a cumpărat

Ce preț are ceasul cu care Dorin Mateiu s-a afișat în loja regală, în finala de la Wimbledon. Partenerul fostei tenismene Simona Halep a cheltuit o mică avere.
Alexa Serdan
13.07.2026 | 14:15
Cat costa ceasul purtat de iubitul Simonei Halep in loja regala de la Wimbledon Dorin nu sa uitat la bani cand la cumparat
Simona Halep și Dorin Mateiu s-au afișat la Wimbledon. Sursa foto: Instagram / Facebook. Colaj: Fanatik
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Descoperă în rândurile de mai jos cât costă, de fapt, ceasul purtat de Dorin Mateiu, iubitul Simonei Halep, în loja regală de la Wimbledon. Cunoscutul om de afaceri are o avere considerabilă care îi permite astfel de extravaganțe.

Partenerul Simonei Halep, surprins cu un ceas de colecție

La o lună de când au fost fotografiați în stațiunea Mykonos Simona Halep (34 ani) și partenerul de viață și-au oficializat relația amoroasă. Fosta jucătoare de tenis și Dorin Mateiu (58 ani), care este mai mare cu 24 de ani decât frumoasa șatenă au apărut în loja regală a turneului Wimbledon, care s-a desfășurat la Londra, în Marea Britanie.

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Cei doi nu s-au mai ascuns în finala feminină a competiției sportive și au făcut furori cu apariția lor la scurtă vreme după ce fostul lider mondial a filmat o reclamă cu noul său sponsor într-un loc cu totul inedit. Fosta tenismenă, care a fost invitată ca și câștigătoare a turneului, a urmărit cu sufletul la gură meciurile din iarbă.

Cu această ocazie, a purtat o rochie rafinată și elegantă. În plus, milionarul cu care se iubește a epatat la capitolul accesorii. Costumul de culoare albastră a fost completat cu un ceas unicat care valorează o mică avere. Acesta face parte din colecția Bovet Dimier Recital, care a fost lansat ca o serie tematică în anul 2016. Carcasa este confecționată, în general, din platină.

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Pe de altă parte, brățara este realizată din piele de aligator, în timp ce mecanismul de reglare este prin armare manuală. Dorin Mateiu, supranumit „Regele mezelurilor”, nu s-a uitat deloc la bani când a ales acest accesoriu. Costul de pornire pleacă de la suma de 45.000 de euro. Ceasul poate ajunge până la 100.000 de euro, în funcție de cerințele cumpărătorului.

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„Timpul nu este ceva ce ne aparține. Este ceva pe care alegem să îl facem al nostru”, este motto-ul brandului Bovet, pe site-ul oficial. Iubitul Simonei Halep are gusturi rafinate în materie de ceasuri și cu siguranță, acesta nu este singurul din colecția personală. Se vehiculează că are în conturile bancare o avere colosală, de 70 de milioane de euro.

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Simona Halep, prima reacție după Wimbledon

Simona Halep a lăsat un mesaj simplu după ce a fost surprinsă în loja regală de la Wimbledon. A stat chiar în spatele lui Kate Middleton, alături de partenerul de viață. Fosta sportivă s-a declarat onorată că a putut petrece o zi de weekend făcând ceea ce iubește mai mult, în ciuda faptului că nu s-a aflat pe terenul de tenis.

„Mulțumesc, Wimbledon, pentru o zi atât de memorabilă și pentru o altă experiență de neuitat. Să fac parte din acest club și să mă întorc aici ca membru este o onoare dincolo de cuvinte. Wimbledon va ocupa întotdeauna un loc foarte special în inima mea”, a notat fosta campioană mondială, pe pagina de Instagram.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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