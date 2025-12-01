Cât costă ceasurile de la Tudor Watch, de fapt. David Beckham a devenit ambasador al brandului

ADVERTISEMENT

David Beckham este de departe unul dintre cele mai apreciate nume din fotbal și nu numai. De altfel faimosul fotbalist a reușit să își construiască un adevărat imperiu alături de soția sa, Victoria Beckham.

David Beckham, ambasador al brandului Tudor Watch

Dincolo de afacerile pe care le are și pe care le-a dezvoltat de-a lungul timpului, David Beckham este și ambasador al unor branduri celebre. Evident, contractele de imagine îi aduc sume fabuloase în conturi.

Și iată că recent, acesta a participat și la un eveniment important în India. David Beckham a devenit ambasador al brandului de ceasuri de lux Tudor Watch și a postat și câteva imagini pe contul personal de socializare.

Acesta a catalogat evenimentul din Mumbai ca fiind unul incredibil, iar oaspeții ca fiind ”minunați”. „Am avut o seară minunată aseară sărbătorind @tudorwatch în Mumbai… un cadru incredibil și oameni minunați”, a transmis David Beckham

Povestea brandului Tudor Watch

Menționăm că Tudor Watch este o companie destul de veche, fiind înregistrată prima dată în anul 1926, chiar de către Hans Wilsdorf. Practic acesta și-a dorit să ofere publicului , dar mai accesibile la preț.

În primă fază, Rolex garanta caracteristice tehnice și estetice ale ceasurilor Tudor Watch. Ulterior însă, compania și-a dezvoltat propriul stil și propria identitate, astfel că asocierea dintre cele două branduri a cam fost uitată.

Există o mulțime de modele de ceasuri din care clienții pot alege. Acestea nu doar că sunt funcționale, dar și estetice. Astfel, pot fi perfecte pentru orice gust. Tudor Watch are o manufactură modernă în Le Locle, Elveția și pune mare preț pe calitate.

Cât costă ceasurile vândute de Tudor Watch

În ceea ce privește prețul pentru un ceas vândut de Tudor Watch, acesta diferă de la un model la altul. Evident însă, fiecare accesoriu este mult mai ieftin decât un Rolex, dar calitatea rămâne superioară.

De pe aflăm că prețurile pentru un ceas Tudor Watch pornesc de la aproape 19.000 de lei, adică în jur de 4.000 de euro. Evident, există și modele mai deosebite cu prețuri mai mari.

Spre exemplu, unele ceasuri au un preț de pornire de 21.690 de lei, adică peste 4.000 de euro. Mai există și alte modele care vin cu un preț de pornire de 24.000 de lei și chiar și peste 29.000 de lei, adică până la 6.000 de euro.

Tudor Watch, brandul pentru care promite însă produse de calitate superioară, pentru orice gust. De asemenea, fiecare ceas în parte vine cu povestea sa.