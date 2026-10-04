Cât costă cei mai scumpi porumbei din lume. Sumele incredibile plătite pentru un singur exemplar

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Creșeterea de porumbei este o pasiune din ce în ce mai populară și care le aduce venituri considerabile oamenilor. Descoperă în rândurile de mai jos cât costă, în realitate, cele mai scumpe exemplare din lume. Nu o să-ți vină să crezi.

Porumbeii care s-au vândut cu costuri exorbitante

Pigeon Paradise (PIPA) este cea mai mare casă de licitații online din lume pentru porumbei voiajori. Cel mai important portal global de știri din sportul columbofil a fost creat în anul 2000 de către Nikolaas Gyselbrecht, în camera sa de student. Site-ul a devenit peste ani o companie profesionistă de elită cu sediul în Belgia.

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Această firmă este cunoscută în rândul celor care iubesc porumbeii sau doresc să achiziționeze unul. Un român stabilit peste hotare a reușit să strângă o mică avere de pe urma acestui hobby. În anul 2017 a vândut un singur exemplar cu suma de 500.000 de euro, însă acesta nu este cel mai mare cost primit vreodată.

De-a lungul timpului această pasiune a început să prindă din ce în ce mai mult contur. A ajuns populară și este deloc de mirare că cei mai scumpi porumbei din lume se vând cu ordinul milioanelor. Platforma numărul unu în știri și licitații când vine vorba de aceste păsări care, pot zbura cu viteze cuprinse între 60–140 km/h, a stabilit un top 10 în această direcție.

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Cel mai scump porumbel, o femelă

vândut în cadrul unei licitații este o femelă denumită Noua Kim. Porumbelul voiajor a devenit celebru la nivel mondial, în 2020, după ce a fost cumpărat cu suma record de 1,6 milioane de euro. Licitația a pornit de la 200 de euro și a atins un prag impresionant care a surprins pe toată lumea.

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Prin urmare, performanța a fost inclusă și în Cartea Recordurilor, după ce în anul 2018 a fost desemnat cel mai bun porumbel tânăr din Belgia. Licitația a fost adjudecată de un cumpărător chinez care a folosit pseudonimul „Super Duper”. Acesta a depășit un alt cumpărător chinez, reușind să scrie o frumoasă istorie.

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Totodată, a demonstrat că un hobby vechi din vest-european are în momentul de față valențe noi, elitiste și la nivel global. Crescătorii de top, care se bazează pe experiența a mai multe generații, pot vinde aceste păsări la prețuri de neimaginat în urmă cu mai bine de un deceniu. Astfel, pe locul doi se află Armando care s-a vândut cu suma de 1.252.000 de euro.

Belgia, țara care este campioană la creșterea porumbeilor

În clasamentul realizat de PIPA poziția a treia este ocupată de o femelă porumbel, Maria, care s-a vândut cu 700.000 de euro. Locul patru îi aparține lui Golden New Kim (600.000 de euro), în timp ce pe cinci se află Victory Best Kittel (510.000 de euro). De asemenea, pe locul 6 se clasează Prince Porsche (435.000 de euro).

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Următoarele locuri sunt ocupate de Noul General (404.000 de euro), Mother New Kim (400.000 de euro), Noua Kim (400.000 de euro) și Diamond Kim (390.000 de euro). Creșterea porumbeilor voiajori este o modalitate prin care oamenii strâng mulți bani, pasiunea fiind transmisă de obicei din generație în generație.

În altă ordine de idei, puțini oameni știu că una dintre țările europene se detașează la acest capitol. Belgia este națiunea care poate fi campioană pentru că are numeroși crescători. În plus, deține ferme specializate datorită cărora mulți crescători pot organiza curse frecvente, într-un areal relativ limitat. O astfel de afacere aduce profituri pe termen lung.

Pe de altă parte, pentru a deveni expert în reproducerea genetică a păsărilor și îmbunătățirea caracteristicilor acestora oamenii au nevoie de multă răbdare. Pentru a găsi păsările care au calitățile potrivite pentru curse este nevoie de ani, poate chiar decenii. În altă ordine de idei, păsările pot trăi până la 15 ani.

”Pentru a fi cel mai bun asta trebuie să fie munca de o viață”

„Toată lumea este interesată de porumbeii noștri. Pentru a fi cel mai bun asta trebuie să fie munca de o viață. Pentru unii poate părea plictisitor. Zi de zi, că e iarnă, că e vară, permanent doar cu porumbeii aceia…?”, a declarat șeful federației belgiene de columbofili, Pascal Bodengien, conform .

„Oricine se gândește să se apuce de sportul ăsta ca să se îmbogățească ar fi bine să se gândească din nou și să se încerce cu altul”, a completat Pascal Bodengien, mai arată sursa citată. Cu toate acestea, pasionații din lumea întreagă sunt dispuși să plătească milioane pentru un singur exemplar de porumbel.

Cei care au acest hobby nu cumpără doar valoarea unei în calitate de „sportiv”, ci și genetica. Un mascul de elită poate produce zeci sau sute de urmași. În cazul în care urmașii acestuia câștigă curse, atunci pot deveni la rândul lor reproducători foarte scumpi. Un porumbel care nu a concurat niciodată poate costa peste 100.000 de euro.

Un exemplu perfect este Golden New Kim 359, vândut cu 154.000 de euro, cu toate că nu avea niciun palmares de curse. Acesta provine din împerecherea a două exemplare extrem de cunoscute, și anume Golden Prince și New Kim. Așadar, poate fi vorba de un record la capitolul vânzare pentru un porumbel tânăr.