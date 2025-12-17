Cât costă cele mai ieftine bilete la Campionatul Mondial. FIFA a luat decizia după ce și-a pus fanii fotbalului în cap

ADVERTISEMENT

FIFA a anunțat introducerea celor mai ieftine bilete pentru Campionatul Mondial din 2026, după ce politica inițială de prețuri a stârnit nemulțumiri serioase în rândul fanilor. Forul internațional a decis ca prețul minim al unui bilet să fie de 60 de dolari.

FIFA a luat decizia după criticile primite! Bilete la 60$ pentru Campionatul Mondial

Noile bilete fac parte dintr-o categorie specială, destinată exclusiv suporterilor echipelor calificate. Totuși, doar 10 la sută din biletele alocate fiecărei federații vor avea acest preț minim, ceea ce înseamnă că numărul lor va fi limitat la câteva sute pentru fiecare partidă.

Cel mai ieftin bilet la finală putea depăși 3.000 de lire sterline, în funcție de cerere, din cauza sistemului de prețuri dinamice. Chiar și pentru meciurile din grupe, prețurile ajungeau rapid la câteva sute sau chiar mii de dolari.

Situația a stârnit un val de nemulțumiri în rândul suporterilor, mai ales în contextul în care țările gazdă promiseseră, în urmă cu opt ani, bilete la prețuri mult mai mici, unele chiar în jurul a 21 de dolari. că a ignorat complet suporterii obișnuiți, care vor să se bucure de fotbal.

Biletele din categoria cea mai accesibilă vor fi distribuite prin intermediul federațiilor naționale. Acestea vor decide modul de alocare, cel mai probabil în favoarea fanilor fideli, care au susținut constant echipa națională, inclusiv în deplasări, sau prin sistemul primul venit, primul servit.

Noua politică implementată de FIFA nu e văzută cu ochi buni

Pe lângă reducerea prețurilor, FIFA a anunțat și eliminarea unor taxe administrative pentru fanii ale căror echipe nu ajung în fazele eliminatorii. Decizia vine după alte critici legate de sistemul de rambursare.

Ronan Evain, directorul executiv al Football Supporters Europe, a criticat însă noua strategie anunțată de FIFA. Acesta a declarat că măsura este „mai degrabă o încercare de a calma reacțiile negative la nivel global” și că demonstrează faptul că politica de ticketing „a fost decisă în grabă și fără consultări reale”.