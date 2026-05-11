Cât costă chiria la un apartament din complexele imobiliare făcute de Mitică Dragomir: „Va fi nenorocire”

Dumitru Dragomir a dezvăluit suma pe care trebuie să o plătească cine vrea să stea în chirie într-unul din complexele sale imobiliare. Comparație cu situația șocantă din Europa
Cristian Măciucă
11.05.2026 | 16:06
Dumitru Dragomir (79 de ani) a făcut dezvăluiri tari în cea mai recentă ediție a podcastului „Profețiile lui Mitică”. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a spus ce sumă trebuie să plătească o persoană care vrea să stea într-un apartament din complexele sale imobiliare din Pipera.

Cât trebuie să plătești chirie să stai în blocurile lui Dumitru Dragomir

Dumitru Dragomir are numeroase proiecte imobiliare de lux. Pe unul îl va construi într-o zonă exclusivistă din București, în apropierea Grădinii Zoologice. Vor fi blocuri inteligente, unde ușile se deschid cu amprentă facială. În contextul scumpirilor de chirii în întreaga Europă, „Oracolul de la Bălcești” a dezvăluit când trebuie să plătească cineva care vrea stea într-unul din apartamentele sale.

„În blocurile pe care le-am făcut eu, un apartament cu 2 camere, 800 de euro. Un apartament cu 3 camere, între 1000-1300 de euro, în Pipera. Se construiesc atât de puține acum încât peste doi ani va fi o nenorocire. Populația Bucureștiului crește. Se construiește 1%. 

(n.r. – Lui Tănase și lui Vulturar le-ai dat terenul să construiască?) Suntem în tratative. Parcă nu l-aș mai da acum. Pentru că sunt 5000 metrul pătrat nu veți mai găsi. Locuințe în zone bune. Nu în trafic”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Chiriile au ajuns la niveluri record în Europa

În mai multe capitale europene, chiria medie pentru un apartament cu două camere depășește salariul minim brut lunar, arată o analiză publicată de Euronews pe baza datelor Eurostat și ale Confederației Europene a Sindicatelor. Situația cea mai dificilă este în Praga. Chiria medie pentru un apartament cu două camere ajunge la 1710 euro, în timp ce salariul minim brut din Cehia este de 924 de euro.

Asta înseamnă că un angajat plătit cu salariul minim ar avea nevoie de echivalentul a 185% din venit pentru a acoperi chiria. Lisabona ocupă locul al doilea, cu un raport de 168%. În Portugalia, salariul minim brut este de 1073 de euro, iar chiria medie ajunge tot la 1710 euro. Peste pragul de 150% se află și Budapesta, Bratislava, Sofia, Atena și Riga, potrivit mediafax.

Pe ce loc se află Bucureștiul

Analiza arată că și în București chiria medie depășește salariul minim brut. Raportul este estimat la 122%. În aceeași situație se află Paris, Madrid, Dublin, Varșovia, Tallinn și Vilnius. La Paris, chiria medie pentru un apartament cu două camere este de 2523 de euro, în timp ce salariul minim brut din Franța este de 1823 de euro. În Madrid, raportul este de 1721 de euro la 1381 de euro.

Potrivit studiului, Bruxelles este capitala europeană unde salariul minim acoperă cel mai ușor chiria. Costul mediu al unei locuințe reprezintă aproximativ 70% din salariul minim brut. Berlin urmează cu 76%, iar Nicosia și Luxemburg rămân și ele sub pragul de 100%.

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
