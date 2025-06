Cât costă circul dintre Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu. Am aflat ce sume de bani scot din rețelele de socializare cei doi influenceri

Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu au înnebunit lumea internetului cu ”spectacolul” despărțirii lor, amândoi acuzându-se de lucruri deosebit de grave și fiecare venind cu câte o probă împotriva celuilalt.

Câți bani fac Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu din rețelele de socializare

Recent, Marilu a mărturisit că a fost victima abuzului în relația cu Iustin Petrescu, în primul lor an împreună, lucru care a inflamat lumea, oamenii punându-l la zid pe fostul ei partener.

Iustin Petrescu nu a stat degeaba și s-a apărat, iar după postarea unui videoclip în care Marilu agresează pisica, de față cu el, tânărul cerându-i explicații, roșcata a început să fie la rândul ei taxată.

O serie de vedete și persoane specializate în comunicare, precum Valentina Pufulescu, au analizat în mediul online întregul scandal, mai ales după ce Marilu Dobrescu, până acum apărată ca victimă a lui Petrescu, a început să îi dezamăgească pe internauți, ieșind la iveală lucruri care nu o pun într-o postură tocmai bună.

Deși Marilu a expus o temă destul de gravă, cea a violenței domestice, a început să fie criticată pentru comportamentul ei în relația cu Iustin, în special din cauza episodului în care a violentat pisica.

Tot acest circ, așa cum a remarcat experta în PR și comunicare Valentina Pufulescu, costă. Atât Marilu cât și fostul ei iubit, cel cu care avea de gând să facă un copil, au câștigat foarte mulți bani din vlogurile lor, bani primiți de la YouTube, dar și din campaniile publicitare pe care le-au făcut pe Instagram. Marilu a promovat, printre altele, un cunoscut brand de hrană pentru pisici, de aici și revolta oamenilor dat fiind comportamentul ei față de felina de care se ocupa împreună cu Iustin.

Scandalul produce cașcaval. Expertă în comunicare: „Campanii care au finanțat o minciună”

Specialista în comunicare Valentina Pufulescu pune această telenovelă cu răsturnări de situație de la o zi la alta sub următoarea întrebare: care sunt criteriile după care unii influenceri primesc bani și alții nu, având în vedere tot tărăboiul din ultimele zile?

„Noul vlog postat de Marilu este, de asemenea, o mașină de făcut bani. Mulți antreprenori, branduri au anunțat că îi oferă lui Marilu produse și servicii gratuite după ce a dezvăluit că a fost victima violenței domestice. Probabil va primi și multe campanii. De cealaltă parte, aceiași antreprenori, branduri și-au făcut reclamă online prin care anunță că Iustin nu este binevenit la ei. Ba chiar interzic orice tranzacție comercială cu el.

Chiar Marilu dezvăluie că multe companii au continuat să-i dea contracte pe bani grei lui Iustin, chiar dacă știau că a bătut-o și folosit-o pentru bani și faimă. Problema este că fix același argument poate fi folosit și dacă ne uităm la ultimii 5 ani din viața influencerului. Cupul Marilu – Iustin a încasat sute de mii de euro de la companii care practic au finanțat o minciună. Și asta dovedește, încă odată în plus, cum banii pentru marketing și publicitate sunt cheltuiți fără discernământ, doar pe baza unor cifre din spatele postărilor care nu reflectă, însă, de multe ori realitatea”, , comentând cazul celor doi.

Marilu Dobrescu e regina încasărilor

Așadar, câți bani câștigă Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu din expunerea celor mai intime detalii ale vieții lor? La acest capitol, Iustin este mai sărac decât Marilu, căci și pe perioada relației banii erau încasați în mare parte pe numele ei, Ulterior, după ce a devenit cunoscut datorită relației cu Marilu, Iustin a început și el să producă bani ca influencer.

Conform unor estimări făcute de FANATIK, Iustin ar lua pentru fiecare postare de pe Instagram între 730 și 1.000 de dolari, adică între 3.200 și 4.400 de lei. Evident, aceasta este doar o medie raportată la numărul de vizualizări pe care tânărul le generează și interacțiunea publicului cu conținutul generat. Cu siguranță există branduri care oferă sume și mai mari, în funcție de buget.

Iustin Petrescu, pagină de YouTube cu un singur videoclip

Rămânem pe Instagram, dar de data asta trecem pe contul lui Marilu, care are peste 550.000 de urmăritori, în timp ce Iustin se bucură de doar 123.000 de fani. Roșcata ar câștiga, cu aproximație, pentru fiecare postare, între 3.100 și 4.000 de dolari pe postare (13.600 – 17.600 lei).

Pentru un videoclip de pe TikTok, unde Marilu are 907.000 urmăritori, influencerița ar câștiga, în medie, undeva la 1.450 de dolari pentru un clip, spre deosebire de Iustin, care nu sare de 20 de dolari (88 de lei).

Și la capitolul YouTube Marilu este regina încasărilor! Pentru un videoclip, tânăra ar primi, estimativ, 4.080 de dolari de la sponsori pentru postarea semnalizată și în jur de 680 de dolari de la YouTube, din vizualizări.

Canalul creat de Marilu, cel în care și-a expus toată viața, cu bune și cu rele, a strâns 46.463.725 de vizualizări din 2013 încoace. Și Iustin Petrescu are cont pe YouTube, dar nu e activ ca fosta lui iubită. Are un singur videoclip postat, cel în care vorbește despre abuz și violență, publicat acum două zile, care a strâns 351.000 de vizualizări. Iustin ar lua de la sponsori aproximativ 87 de dolari, iar de la YouTube, pentru singurul clip pe care îl are, ar primi 27 de dolari de la rețeaua video de socializare.